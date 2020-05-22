Энергетика

Деловое.ТВДеловое.ТВКатар намерен нанести новый удар по «Газпрому»

В тоже время "Газпрому" предстоит снизить объем экспорта в Европу на 20% уже в 2020 году: цены на сжиженный природный газ из Катара являются более выгодными, нежели на трубопроводный газ из России.
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Катар не будет снижать производство СПГ и сохранил план роста мощностей

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Общество

Назван период заразности носителей коронавируса

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Бывший муж Лолиты готовится к нескольким операциям

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Вдобавок, кстати, в самой Modern Warfare и Warzone, скорее всего, появится капитан Прайс.
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«Голикова одним своим видом панику наводит: о чём говорит, неважно, сразу хочется бежать к спасательным шлюпкам», - продолжил эксперт.
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Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире

Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
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Были изучены 482 больных новым коронавирусом, и доля курильщиков среди них составила примерно 5%. Это намного меньше показателя курения в стране, который равняется примерно 35%.
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Происшествия

В аппаратах ИВЛ после пожаров в больницах не выявили сбоев

Испытания аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) "Авента-М", которые проводились после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, не показали сбоев в их работе.
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Хиральность биологических молекул связали с космическими лучами

Исследователи из Нью-Йоркского и Стэнфордского университетов в своей новой работе выяснили, что взаимодействие между древними протоорганизмами и космическими лучами может быть ответственно за хиральность в биологических молекулах.
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В России автоматически продлили патенты мигрантам

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Как появилась идея операции "Немыслимое" 22 мая 1945 года по инициативе премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля был подготовлен наступательный план в рамках операции под кодовым названием "Немыслимое".
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Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей

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