Происшествия
РБКЧисло погибших при взрыве в порту Бейрута увеличилось до 78 человек
По меньшей мере 78 человек погибли в результате взрыва в Бейруте. Об этом сообщил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан, передает Reuters. По его словам, около 4 тыс. человек получили ранения различной степени тяжести.
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Политика
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в стройке Nord Stream 2
«Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой» (АО «МРТС») не принимает и не намерено принимать участие в выполнении работ по укладке газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море с использованием трубоукладочной баржи «Фортуна» или иным образом», — сообщил РБК официальный представитель компании.
РБК 17:00
Политика
В Госдуме оценили заявление Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
Москва, 5 августа 2020, 03:20 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о «пожаре до Владивостока» прокомментировал 4 августа председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ).
REGNUM 20:20
Технологии
Оценено влияние 5G на здоровье россиян
Технология 5G не отразится на здоровье россиян.
Lenta.ru 19:50
Футбол
Клубы бундеслиги приняли протокол возвращения зрителей на стадионы
Клубы первой и второй бундеслиг приняли протокол возвращения болельщиков на матчи чемпионата Германии по футболу в новом сезоне, сообщается на официальном сайте Немецкой футбольной лиги (DFL).
РИА Новости 11:55
Общество
В ННГУ прокомментировали данные о целевом зачислении детей чиновников
В Национальном исследовательском Нижегородском государственном университете имени Лобачевского (ННГУ) прокомментировали данные о целевом зачислении в вуз детей высокопоставленных чиновников.
RT на русском 19:50
Происшествия
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
Общество
Итальянский ресторатор предложил запретить Гавайскую пиццу
Российская газета 20:50
Культура
На Камчатке впервые пройдет джазовый фестиваль на берегу Тихого океана
Газета Культура 04:05
Здоровье
Врач предостерег от поспешной вакцинации от коронавируса
Израильский иммунолог профессор Яков Беркун предостерег в интервью РИА Новости от поспешной вакцинации от коронавируса.
Lenta.ru 20:36
Экономика
Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум
Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM 11:41
Общество
Правительство Испании уважает решение экс-монарха покинуть страну
Уважение к решению отрекшегося от престола Хуана Карлоса I покинуть страну, выразило правительство Испании, 3 августа сообщает lasexta.
ИА Красная Весна вчера в 15:24
Общество
В Приморском крае на 6 августа объявили штормовое предупреждение
Владивосток, 4 августа 2020, 08:08 — REGNUM На территории Приморского края по причине тропического циклона «Хагупит», который придет в регион 6 августа, в четверг, объявлено штормовое предупреждение.
REGNUM 01:08
Происшествия
СМИ узнали об отставке начальника следственного управления ФСБ
Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов покидает свой пост.
РБК 20:57
Политика
Лукашенко назвал белорусскую оппозицию тремя несчастными девчонками
Нашли этих трех несчастных девчонок.
Smolnarod.ru 07:44
Игры
Wargaming готовит крупнейшее обновление 2020 года для World of Tanks
Обновление 1.10 приурочено к юбилею проекта белорусских разработчиков, оно подарит игрокам новое оборудование, польские средние танки, а также модернизированную карту «Жемчужная река».
Evo-rus.com 06:53
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед
Министерство финансов России предложило в 2021—2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
RT на русском 21:09
Финансы
Максимальная ставка по рублёвым вкладам банков в июле выросла до 4,58%
Москва, 4 августа 2020, 19:49 — REGNUM Средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших российских банках в третьей декаде июля выросла на 0,03 процентного пункта и составила 4,58%.
REGNUM 12:49
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com 14:49
Фигурное катание
Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» перечислил недостатки фигуристки Александры Трусовой при работе в группе тренера Этери Тутберидзе.
Lenta.ru 14:01
Происшествия
Молодая сахалинка погибла под колесами седана
Молодая сахалинка погибла под колесами седана в Александровске-Сахалинском.
АСТВ 19:11
Транспорт
На Камчатке чиновников пересадили на гостакси
Петропавловск-Камчатский, 5 августа 2020, 04:07 — REGNUM В Камчатском крае у региональных чиновников забрали персональный транспорт и пересадили на гостакси, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM 21:07
Шоу-бизнес
Ирина Горбачева подтвердила роман с бывшим солистом Quest Pistols
По словам Горбачевой, точку в отношениях поставили измены ее супруга. После этого случая актриса не афиширует свою личную жизнь.
CT news 16:42
Общество
В США четыре человека стали жертвами тропического шторма «Исаиас»
Российская газета 18:15
Шоу-бизнес
Локоны до пояса и подтянутый живот: дочь Деми Мур снялась в рекламе белья от Ким Кардашьян
Румер подчеркнула свою тонкую талию и подтянутый живот аккуратной цепочкой. Дочь актеров также показала несколько татуировок на руке.
WMJ.ru 04:58
Происшествия
В Дагестане при опрокидывании грузовика пострадали девять человек
В Дагестане девять человек пострадали в результате опрокидывания грузового автомобиля ЗИЛ-131 в районе села Бежта.
Российская газета 15:06
Кино
Disney выпустит «Мулан» онлайн с ценой за просмотр в $30
Студия Disney решила выпустить игровой ремейк мультфильма «Мулан» на стриминговом сервисе Disney+.
АБН 18:49