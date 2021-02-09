Катар намерен реализовать крупнейший в мире проект по производству СПГ
"Компания Qatar Petroleum приняла окончательное инвестиционное решение по разработке Северо-восточного проекта месторождения (NFE), крупнейшего в мире проекта по производству СПГ, который увеличит производственные мощности Катара с 77 миллионов тонн в год до 110 миллионов тонн в год", - отмечается в пресс-релизе компании.В источнике
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