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Российская газета
Российская газета

Катар намерен реализовать крупнейший в мире проект по производству СПГ

"Компания Qatar Petroleum приняла окончательное инвестиционное решение по разработке Северо-восточного проекта месторождения (NFE), крупнейшего в мире проекта по производству СПГ, который увеличит производственные мощности Катара с 77 миллионов тонн в год до 110 миллионов тонн в год", - отмечается в пресс-релизе компании.В источнике
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Газовый конкурент России задумал мегапроект ради мирового господства

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Американец Рид заявил, что выпил литр водки перед нападением на полицию в Москве

Осужденный за нападение на полицейских студент из Техаса Тревор Рид заявляет, что не помнит нападения на полицейских, поскольку был сильно пьян после выпитого почти литра водки, следует из оглашенного Мосгорсудом постановления о назначении американцу психиатрической экспертизы.
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В Магнитогорске главу отдела полиции задержали за превышение полномочий

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела полиции одного из районов города Магнитогорска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.
РИА Новости08:32