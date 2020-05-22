Энергетика
REGNUMКатар решил существенно потеснить «Газпром» на европейском рынке
Доха, 24 мая 2020, 22:44 — REGNUM Основной конкурент российской государственной корпорации «Газпром» на европейском рынке катарская компания Qatar Petroleum хочет существенно потеснить монополиста из РФ, а в перспективе минимизировать его влияние в регионе. такие данные следуют из информации, опубликованной на сайте Qatar Petroleum.
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Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
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В Смольном объяснили резкий рост смертности пациентов с коронавирусом
В пресс-службе городского комитета по здравоохранению заявили, что резкий рост числа жертв коронавируса в Петербурге за последние сутки обусловлен увеличенной интенсивностью работы Комиссии по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм ОРВИ.
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Кольская сверхглубокая скважина изменила представления учёных о Земле
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В Московской области от COVID-19 скончался 33-летний хирург, работавший с зараженными коронавирусом пациентами, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководства больницы.
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Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок. Форвард «Рейнджерс» признался, что это произошло в Петербурге.
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Полиция застала президента Австрии в закрытом кафе
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Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС
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