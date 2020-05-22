Энергетика

REGNUMREGNUMКатар решил существенно потеснить «Газпром» на европейском рынке

Доха, 24 мая 2020, 22:44 — REGNUM Основной конкурент российской государственной корпорации «Газпром» на европейском рынке катарская компания Qatar Petroleum хочет существенно потеснить монополиста из РФ, а в перспективе минимизировать его влияние в регионе. такие данные следуют из информации, опубликованной на сайте Qatar Petroleum.
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