Футбол

ТК ЗвездаТК ЗвездаКатар упростит визовый режим для россиян на время ЧМ-2022

Руководитель Катарского агентства поощрения инвестиций шейх Али Аль-Валид Аль Тани подтвердил, что болельщики из РФ смогут получить разрешение на въезд по упрощенной схеме. Катар упростит визовый режим для россиян на время проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Катар упростит визовый режим для россиян во время ЧМ-2022

Катар упростит визовый режим для россиян во время проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году, заявил в интервью РИА Новости глава Катарского агентства поощрения инвестиций шейх Али Аль-Валид Аль Тани, который также исполняет функции координатора по экономическим вопросам в канцелярии премьер-министра.
РИА Новостивчера в 21:34

Подробнее о событии

Катар заявил о намерении сотрудничать с российским бизнесом по ЧМ-2022

РИА Новости00:37

Катар заявил об упрощении визового режима для россиян на ЧМ-2022

Московский Комсомолецвчера в 22:26

Катар упростит получение визы для граждан России на время мундиаля в 2022 году

Life.ruвчера в 22:25

Катар упростит визовый режим для россиян на время ЧМ-2022

ТК Звездавчера в 22:26

Катар упростит визовый режим для россиян во время ЧМ-2022

РЕН ТВвчера в 23:02

Россиянам упростят получение виз в Катар на время ЧМ-2022

Вечерняя Москвавчера в 21:55

Катар упростит визовый режим для граждан России во время ЧМ-2022

ФАНвчера в 23:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 04:35, Ашберн
Политика

В Севастополе за госизмену арестована служащая Черноморского флота

Россиянка, арестованная в Севастополе по подозрению в госизмене, оказалась гражданской служащей Черноморского флота России.
Известия 04:27
Общество

Завершено строительство моста через Амур в Китай

Специалисты завершили строительство моста на реке Амур в Благовещенске, соединяющего Россию и Китай, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:10
Энергетика

«Нафтогаз» подал в латвийский суд ходатайство по спору с «Газпромом»

"Нафтогаз Украины" подал в суд Видземского предместья Риги ходатайство об исполнении решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с "Газпромом".
РИА Новости 03:24
Происшествия

Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке

Уголовное дело завели на бывшего главу города Кирова Владимира Быкова за получение взятки в 7,8 миллиона рублей, он задержан, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
РИА Новости 02:37
Музыка

Максим Фадеев признался, в каком хите он пел высоким женским голосом

Максим Фадеев во всеуслышание заявил, что «высокий женский голос», прозвучавший в одном из хитов лейбла MALFA принадлежит самому музыканту.
SM News вчера в 14:44
Общество

В «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA

Разница в зарплате главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой.
Известия вчера в 15:52
Происшествия

Главу УФНС по Архангельской области задержали по подозрению во взятке

Руководитель управления ФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу задержан по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в СК РФ по Архангельской области.
РИА Новости вчера в 14:45
Политика

В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что украинская делегация пыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств в ООН, который проходит в Женеве.
RT на русском вчера в 18:51
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Газета.Ru вчера в 18:42
Политика

В Госдуме предложили ограничить долю иностранного капитала в клиниках

По задумке автора инициативы, доля иностранного участия (речь идёт и о физических, и о юридических лицах) в уставном капитале частных медицинских организаций в России не должна превышать 20%.
RT на русском вчера в 22:00
Общество

Российское вино предложили продавать до полуночи

Ассоциация компаний розничной торговли предложила увеличить время продажи отечественных вин до полуночи.
Российская газета 02:07
Футбол

«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

"Краснодар" в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы принимал "Базель".
Российская газета вчера в 12:59
Происшествия

В Псковской области перевернулся автобус с детьми

В Новоржевском районе Псковской области опрокинулся рейсовый автобус, который подвозил детей до школы.
Интерфакс 03:46
Биатлон

Определен состав сборной РФ по биатлону на смешанные эстафеты

Стал известен предварительный состав сборной России по биатлону на смешенные эстафеты в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
РИА Новости вчера в 14:50
Экономика

Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
РБК 27 ноября в 14:41
Происшествия

Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении

Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
РБК 03:29
Политика

Украинцев призвали отказаться от iPhone из-за Крыма

Жителей Украины призвали отказаться от использования техники Apple после того, как компания в своих продуктах стала указывать Крым как российскую территорию.
Lenta.ru 03:32
Технологии

Операторы связи готовятся к идентификации смартфонов по IMEI

Подготовка к идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI проводится в компаниях «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью.
REGNUM 02:33
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 декабря

С 1 декабря в силу вступит приказ ФАС, устанавливающий тарифы на электроэнергию, которые будут действовать в следующем году.
Известия вчера в 16:02
Происшествия

В Саратове собака нашла на пустыре человеческую голову

Российская газета 02:19
Общество

Германия оспорила решение суда ЕС ограничить доступ «Газпрома» к OPAL

Германия обжаловала решение суда Евросоюза ограничить доступ российского концерна «Газпром» к газопроводу OPAL, отвода от «Северного потока».
Комсомольская правда вчера в 12:21
Происшествия

В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка

В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Известия 01:33
Футбол

Киевское «Динамо» проиграло в игре с шведским «Мальмё»

В шведском городе Мальмё на стадионе «Сведбанк» состоялся матч пятого тура группового этапа Лиги Европы, где киевский клуб «Динамо» потерпел поражение со счетом 3:4, уступив хозяевам поля.
Inc-news.ru 00:39
Футбол

Дарья Глушакова отсудила 4 квартиры, дом и 100 миллионов

Как сообщает со ссылкой на представителей Дарьи Глушаковой ресурс Sport24, в ее собственность по решению суда должны перейти три московские квартиры - две площадью 200 и 120 кв. метров расположены на Кутузовском проспекте, а еще одна (площадью 100 кв.метров) на Плющихе, а также квартира площадью 120 кв.метров в Сочи.
МК-Спорт вчера в 11:09
Армия и оружие

Турция показала видео испытаний С-400 против F-16

Суть событий 26 ноября в 12:10
Шоу-бизнес

Рэпер Гуф рассекретил свою новую возлюбленную

Российский рэпер Алексей Долматов, более известный под псевдонимом Гуф, пришел в себя после болезненного расставания с экс-возлюбленной, певицей Кети Топурией.
Bimru.ru 04:20
Политика

Киев осудил назвавший Севастополь российским городом британский журнал

Посольство Украины в Великобритании выразило свое «разочарование» в связи с тем, что в журнале, который выпускает британский Международный институт стратегических исследований (IISS), Севастополь указан как российский город.
РБК вчера в 13:15
Общество

В Госдуму внесли законопроект о выходном 31 декабря

Депутаты и сенатор от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагают сделать 31 декабря выходным, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу одного из авторов — Ярослава Нилова.
Коммерсантъ 27 ноября в 21:24
Общество

Останки 14 пленных красноармейцев перезахоронили в Варшаве

Как рассказал РИА Новости руководитель представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Польше Алексей Фомичев, захоронение не было учтено и после эксгумации польские власти по согласованию с российской стороной решили перезахоронить останки на мемориальном кладбище в Варшаве на улице Жвирки и Вигуры.
РИА Новости вчера в 06:56
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун»

Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.
REGNUM вчера в 16:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Аль Тани
Династия шейхов и амиров (эмиров) Катара.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Катар
Государство в Передней Азии
Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное