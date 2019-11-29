Футбол
ТК ЗвездаКатар упростит визовый режим для россиян на время ЧМ-2022
Руководитель Катарского агентства поощрения инвестиций шейх Али Аль-Валид Аль Тани подтвердил, что болельщики из РФ смогут получить разрешение на въезд по упрощенной схеме. Катар упростит визовый режим для россиян на время проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году.
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Катар упростит визовый режим для россиян во время проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году, заявил в интервью РИА Новости глава Катарского агентства поощрения инвестиций шейх Али Аль-Валид Аль Тани, который также исполняет функции координатора по экономическим вопросам в канцелярии премьер-министра.РИА Новостивчера в 21:34
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Общество
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В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
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В шведском городе Мальмё на стадионе «Сведбанк» состоялся матч пятого тура группового этапа Лиги Европы, где киевский клуб «Динамо» потерпел поражение со счетом 3:4, уступив хозяевам поля.
Футбол
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Общество
Останки 14 пленных красноармейцев перезахоронили в Варшаве
Как рассказал РИА Новости руководитель представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Польше Алексей Фомичев, захоронение не было учтено и после эксгумации польские власти по согласованию с российской стороной решили перезахоронить останки на мемориальном кладбище в Варшаве на улице Жвирки и Вигуры.
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун»
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