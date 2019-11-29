Катар упростит визовый режим для россиян во время проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году, заявил в интервью РИА Новости глава Катарского агентства поощрения инвестиций шейх Али Аль-Валид Аль Тани, который также исполняет функции координатора по экономическим вопросам в канцелярии премьер-министра.

с чего всё началось

Катар упростит визовый режим для россиян на время проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году. Сейчас граждане РФ могут оформить документы на въезд в страну уже по приезду, в аэропорту.

Катар упростит визовый режим для россиян на время ЧМ-2022

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