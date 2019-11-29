Футбол

ТК ЗвездаТК ЗвездаКатар упростит визовый режим для россиян на время ЧМ-2022

Катар упростит визовый режим для россиян на время проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году. Сейчас граждане РФ могут оформить документы на въезд в страну уже по приезду, в аэропорту.
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Катар упростит визовый режим для россиян во время ЧМ-2022

Катар упростит визовый режим для россиян во время проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году, заявил в интервью РИА Новости глава Катарского агентства поощрения инвестиций шейх Али Аль-Валид Аль Тани, который также исполняет функции координатора по экономическим вопросам в канцелярии премьер-министра.
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ФАНвчера в 23:17
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Уголовное дело завели на бывшего главу города Кирова Владимира Быкова за получение взятки в 7,8 миллиона рублей, он задержан, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
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Автором мольеровских пьес назвали Мольера

В статье, опубликованной в Science, ученые утверждают, что пьесы, подписанные именем Мольера, в действительности были созданы им. Впервые в авторстве мольеровских пьес усомнились сравнительно давно — 100 лет назад.
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В Москве неизвестные избили советско-российского и актера театра и кино Вячеслава Гришечкина.
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На Украине признали нищету в стране результатом Майдана

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Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила увеличить время продажи российского вина до полуночи, чтобы поддержать отечественных производителей, сообщают "Известия".
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Стали известны детали финальной версии закона о домашнем насилии

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В ЛНР сообщили о раненых в результате обстрела со стороны Украины

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Биатлонистка Глазырина стала пятой в спринте на первом этапе Кубка IBU

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В Благовещенске достроили мост в Китай через Амур

В Благовещенске завершили строительство моста через реку Амур, который ведёт из России в Китай.
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Мать убитого в Екатеринбурге мальчика задержана

Мать убитого в Екатеринбурге девятилетнего мальчика задержана. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах.
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Династия шейхов и амиров (эмиров) Катара.
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Катар
Государство в Передней Азии
Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
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