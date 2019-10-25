Общество
Российская газетаКатегория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Отмечается, что новые названия будут запущены с января 2020 года. Иванов также рассказал, что между новыми вагонами не будет хлопающих дверей, появятся душ и розетки, что повысит комфорт пассажиров и качество обслуживания. Новые поезда встанут на рельсы уже в ноябре.
Читать в источнике
Оценить89
с чего всё началось
Иванов добавил, что пока сохранятся слова "купе" и "плацкарт", так как эти понятия фигурируют в большом количестве нормативных документов, но в будущем от наименования "плацкарт" могут отказаться.РИА Новостивчера в 12:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 00:43, Вашингтон
Футбол
«Детство в одном месте играет». Как развлекается Андрей Ещенко
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко выложил новое видео в Instagram. На нем видно, как 35-летний футболист катается на карусели.
Спорт-Экспресс вчера в 15:08
Фигурное катание
Ханю выиграл короткую программу на Skate Canada, Лазукин – шестой
Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю занимает первое место на втором этапе Гран-при Skate Canada в Келоуне после короткой программы.
Советский спорт вчера в 23:40
Футбол
«Лестер» разгромил «Саутгемптон» с огромным счетом
Футбольный клуб «Лестер» нанес разгромное поражение с огромным счетом команде «Саутгемптон» в матче десятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ).
REGNUM 00:10
Общество
Forbes назвал богатейших женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
ФАН 24 октября в 02:51
Происшествия
В Минобороны подтвердили убийство восьми военнослужащих в Забайкалье
Министерство обороны подтвердило гибель восьми военнослужащих в воинской части в Забайкальском крае, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Вести.Ru вчера в 08:24
Экономика
Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ
Ранее в пятницу Центробанк снизил ключевую ставку с 7% до 6,5%. Предыдущее снижение произошло 6 сентября.
Известия вчера в 23:13
Общество
Банкнота в тысячу гривен стала самой крупной купюрой на Украине
ТАСС вчера в 03:22
Общество
Названы наиболее востребованные в будущем профессии
Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Российская газета вчера в 00:45
Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП в Алтайском крае
В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе в Алтайском крае погибли пять человек, ещё пятеро получили травмы.
RT на русском 00:15
Общество
Адвокат Бутиной просил проверить возможные нарушения прокуратуры США
Адвокат осужденной в США российской гражданки Марии Бутиной Роберт Дрисколл заявил РИА Новости, что просил министерство юстиции США проверить возможные нарушения со стороны прокуроров по делу, но ответа не получил.
РИА Новости вчера в 22:18
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
REGNUM 23 октября в 13:06
Финансы
Дефицит бюджета США составил почти $1 трлн
По итогам 2019 года дефицит бюджета США составил $984 млрд, следует из заявления министра финансов Стивена Мнучина.
Коммерсантъ 00:22
Хоккей
Назван состав сборной РФ по хоккею на Кубок Карьяла
Штаб сборной России назвал состав на Кубок Карьяла, который пройдет в Хельсинки с 7 по 10 ноября.
Аргументы и Факты вчера в 12:38
Транспорт
Каховская линия метро Москвы навсегда прекратила работу
ТАСС вчера в 17:15
Транспорт
Минтранс предложил ввести оплату проезда пустыми бутылками
Министерство транспорта России предложило устанавливать фандоматы на станциях метро и платформах железной дороги, в которые можно будет сдавать пластиковые и стеклянные бутылки, а также алюминиевые банки.
Известия вчера в 11:34
Кино
Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru вчера в 17:30
Культура
Названы самые скандальные выпуски «Поле чудес»
К 29-й годовщине популярного шоу «Поле чудес» журналисты издания StarHit опубликовали подборку самых громких инцидентов и казусов, произошедших во время эфира.
Lenta.ru вчера в 22:53
Единоборства
Мир победил Нельсона в главном бою Bellator 231
В Анкасвилле (США) прошел турнир Bellator 231. Главным событием вечера стал бой в тяжелом весе между Роем Нельсоном и Фрэнком Миром.
Sportbox.RU 00:22
Происшествия
Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей
РИА Новости вчера в 12:50
Армия и оружие
Ловушка для ВСУ: каратели подорвались при проникновении на позиции защитников Донбасса
ВСУ понесли санитарные потери на Донбассе.
Rusvesna.su вчера в 15:42
Здоровье
Для кого томатный сок опасен, рассказал диетолог
Столь любимы многими россиянами напиток, как томатный сок, несет большую опасность для определенной категории людей.
Южный Федеральный вчера в 23:35
Космос
Срок первого пуска «водородной» ракеты «Ангара-А5В» пока не определен
Срок первого пуска ракеты-носителя "Ангара-А5В" с кислородно-водородной ступенью пока не определен, так как до сих пор не сформированы требования к облику ракеты, сообщил РИА Новости генеральный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева (предприятие Роскосмоса) Сергей Кузнецов.
РИА Новости вчера в 20:03
Музыка
Певица Анна Калашникова раскрыла секрет Ольги Бузовой
Глас Народа 24 октября в 05:19
Общество
Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Газета.Ru вчера в 13:12
Хоккей
Виталий Кравцов продолжит карьеру в «Тракторе»
Форвард «Трактора» подумывал над тем, чтобы сразу отправиться за океан, но остался в Челябинске ещё на год, и он не стал для Кравцова тем самым билетом в лучшую лигу мира.
Чемпионат вчера в 15:15
Общество
Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго
Мэр Сантьяго Карла Рубилар сообщила, что число митингующих в чилийской столице составляет около миллиона человек.
RT на русском вчера в 19:18
Экономика
Бизнесмен Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Основатель и генеральный директор технологической компании Amazon Джефф Безос, являющийся самым богатым в мире человеком, потерял за сутки около $7 млрд.
REGNUM вчера в 02:25
Политика
Украинский политолог поплатился за хамство
Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Вести.Ru вчера в 15:33
Общество
Первый российский боевой ледокол спустили на воду
Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
Вести.Ru вчера в 07:48