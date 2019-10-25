Общество

Российская газетаРоссийская газетаКатегория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России

Отмечается, что новые названия будут запущены с января 2020 года. Иванов также рассказал, что между новыми вагонами не будет хлопающих дверей, появятся душ и розетки, что повысит комфорт пассажиров и качество обслуживания. Новые поезда встанут на рельсы уже в ноябре.
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