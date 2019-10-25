Общество
Российская газетаКатегория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Отмечается, что новые названия будут запущены с января 2020 года. Иванов также рассказал, что между новыми вагонами не будет хлопающих дверей, появятся душ и розетки, что повысит комфорт пассажиров и качество обслуживания. Новые поезда встанут на рельсы уже в ноябре.
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с чего всё началось
В "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) сообщили об изменениях в классах обслуживания в поездах. Гендиректор ФПК Петр Иванов подтвердил ранее озвученные планы ввести четыре класса: бюджет, эконом, комфорт и бизнес.РИА Новости12:15
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