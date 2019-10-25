Общество

RT на русскомRT на русскомВ России появятся вагоны без хлопающих дверей

Гендиректор Федеральной пассажирской компании Пётр Иванов сообщил, что в России появятся новые вагоны плацкарт и купе в виде двухвагонного сцепа, которые не будут иметь хлопающих дверей между вагонами.
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