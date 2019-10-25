Общество
Российская газетаКатегория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Отмечается, что новые названия будут запущены с января 2020 года. Иванов также рассказал, что между новыми вагонами не будет хлопающих дверей, появятся душ и розетки, что повысит комфорт пассажиров и качество обслуживания. Новые поезда встанут на рельсы уже в ноябре.
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Здоровье
Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком
Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем.
Российская газета вчера в 14:06
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Rambler News Service 13:41
Общество
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Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании "Южный поток" (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Интерфакс 09:33
Общество
Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером
Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров — сын троюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова — стал фигурантом полицейской проверки.
Lenta.ru 02:18
Авто
В Японии открылся автосалон Tokyo Motor Show
Токийский автосалон Tokyo Motor Show, проходящий в этом году в 46-й раз, открылся в среду в выставочном комплексе Big Sight в портовой части города.
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Цена нефти Brent поднялась до $62
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,54% - до $62 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:25 мск.
ТАСС 14:53
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Ребенок уже начал помогать маме зарабатывать в соцсетях Новоиспеченная мама Анастасия Решетова поделилась с подписчиками личной страницы "Инстаграма" свежим видео, где продемонстрировала свой живот спустя шесть дней после родов.
WomanHit.ru 23 октября в 04:00
Происшествия
В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова
В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
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Здоровье
Главный кардиолог Минздрава предостерег россиян от заблуждений
Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов посоветовал россиянам уделять больше внимания кровеносным сосудам.
Петрозаводск говорит вчера в 10:48
Происшествия
Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей
РИА Новости 12:50
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
Происшествия
В Грозном задержали участника перестрелки в Ростовской области
В Грозном задержали еще одного участника перестрелки в Ростовской области, где погибли пять человек, сообщается на сайте МВД Чечни.
РИА Новости 05:58
Шоу-бизнес
Елизавета Фролова назвала себя сестрой Ксении Бородиной
У Ксении Бородиной внезапно объявилась сестра. Елизавета Фролова назвала себя кровной родственницей телеведущей.
OAnews вчера в 15:00
Шоу-бизнес
О выкидыше высказалась беременная Анастасия Костенко
Подписчики удивлены как модель, будучи беременной, не боится поднимать тяжести.
Privet-Rostov.ru 10:53
Общество
Названы наиболее востребованные в будущем профессии
Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Российская газета 00:45
Общество
ПФР рассказал, как делать добровольные взносы на пенсию
Пенсионный фонд России (ПФР) опубликовал на своем сайте информацию том, как можно делать добровольные взносы на пенсию.
Телеканал 360° 15:08
Общество
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
Победительница отборочного конкурса "Мисс мира" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru 11:40
Энергетика
Минэнерго РФ оценило ситуацию на рынке нефти
В Минэнерго РФ оценивают текущую ситуацию на нефтяном рынке как стабильную.
Экономика сегодня 14:58
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,5%
Центральный банк Российской Федерации снизил ключевую ставку на 0,5%, до 6,5% годовых, говорится 25 октября в сообщении регулятора.
REGNUM 06:53
Кино
В прокат вышел триллер «Текст» по роману Дмитрия Глуховского
RuNews24.ru 14:02
Космос
Lamborghini проверит надежность материалов автомобилей в космосе
Стало известно о том, что исследователи из Houston Methodist изучит материалы углеродного волокна итальянского производителя спортивных автомобилей Automobili Lamborghini в космосе.
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Политика
Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины
1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 11:39
Общество
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию, но быстро вышел
Украинский политолог Вячеслав Ковтун, прославившися антироссийскими скандальными заявлениями во время различных ток-шоу на российских телеканалах, попал в реанимацию.
Евразия Daily вчера в 12:38
Шоу-бизнес
Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, Анастасия Заворотнюк встречалась с детьми, больными онкологией.
Уфимские Заметки 15:04
Музыка
Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу
«Если Селена хочет петь о Джастине, пусть поет, не мешайте ей выплескивать свои чувства», – пишут поклонники Селены Гомес, обсуждая ее новое видео на композицию Lose You To Love Me.
Sunmag.me 23 октября в 11:08