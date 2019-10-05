Происшествия

iReactoriReactorКатер с пассажирами врезался в берег в Иркутской области, есть жертвы

Катер с пассажирами врезался в берег в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища. Об этом сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.
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Пострадавших при ЧП с катером в Иркутской области госпитализировали

ТАСС01:17

Катер врезался в берег на Иркутском водохранилище, один из пассажиров погиб

Телеинформвчера в 23:04

Катер врезался в берег Иркутского водохранилища, погиб один человек

Московский Комсомолецвчера в 22:57

Уголовное дело возбудили из-за смерти человека в столкнувшемся с берегом катером в Иркутск

ИрСитивчера в 23:20

Катер столкнулся с берегом в Чертугеевском заливе, есть погибшие и пострадавшие

Сибирские Новостивчера в 22:13

Один человек погиб и трое пострадали при столкновении катера с берегом в районе Чертугеевского залива

Твой Иркутсквчера в 22:08

Люди на борту катера, который врезался в берег на водохранилище в Иркутске, были пьяны

ИА Альтаирвчера в 23:41
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Армия и оружие

Эрдоган не исключил начала операции в Сирии в ближайшее время

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция Турции в Сирии может начать в ближайшие дни, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:38
Политика

В Госдуме оценили желание Грузии восстановить авиасообщение с Россией

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает очень важным заявление министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани о поддержке возобновления авиасообщения между республикой и Россией.
Газета.Ru 05:12
Политика

Венгрия забирает паспорта, выданные украинцам в Закарпатье

Бывший глава Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль заявил в интервью изданию "Обозреватель", что венгерские власти массово забирают паспорта, которые выдавали в Закарпатье.
РИА Новости 05:35
Общество

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода

В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
Российская газета 01:35
Происшествия

«Бордо» отстранил трех игроков академии за нападение на одноклубника

Трех игроков академии «Бордо» отстранили за нападение на партнера по команде.
Sports.ru 05:50
Армия и оружие

В ВКС оценили сроки принятия решения об ответном ударе при нападении

ВКС предлагают продолжить строительство радиолокационных станций для системы предупреждения, отметил Нестечук.
RT на русском 07:54
Культура

Татьяна Навка прокомментировала слухи о конфликте с Яной Рудковской

Известная фигуристка Татьяна Навка высказалась по поводу слухов о конфликте с продюсером Яной Рудковской, который разгорелся из-за подготовки новогодних ледовых шоу.
iReactor вчера в 14:29
Происшествия

В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак

Известия вчера в 21:54
Единоборства

Корешков проиграл Ларкину в главном бою Bellator 229

Российский боец смешанного стиля Андрей Корешков проиграл американцу Лоренсу Ларкину на турнире Bellator 229.
Чемпионат вчера в 23:27
Происшествия

В Подмосковье убили 17-летнюю студентку

Тело 17-летней студентки обнаружили в квартире в подмосковном Домодедово, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 04:13
Общество

Россиянку оштрафовали за оскорбление сыном Путина

В Сибири суд оштрафовал женщину на 30 тысяч рублей из-за подростка, оскорбившего президента России.
Рамблер 07:04
Единоборства

Боксерша поцеловала соперницу и получила пощечину

Газета.Ru вчера в 11:55
Политика

В ПАСЕ попытались сорвать выступление Толстого

Во Франции на заседании ПАСЕ в Страсбурге неизвестный попытался сорвать выступление руководителя российской делегации Петра Толстого, видеозапись появилась на канале "Дума ТВ" на YouTube.
Накануне.Ru 03 октября в 14:44
Политика

Киев допустил восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями.
Вести.Ru 06:59
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва с детьми была замечена в Московском планетарии

При чём видео Аллы Пугачёвой с Гарри и Лизой сделал маленький папарацци.
Paparazzi.ru 03 октября в 09:52
Политика

МИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении Юлии Юзик

В пятницу приглашенный в МИД РФ посол Ирана в Москве Мехди Санаи сообщил, что задержанная в Тегеране россиянка Юлия Юзик давала показания иранским правоохранительным органам и скоро будет освобождена.
ТАСС 07:15
Политика

В Ираке в ходе беспорядков погибли 73 человека

Интерфакс 04:23
Наука

Ученые нашли замену зубным имплантатам

RuNews24.ru вчера в 03:47
Политика

Трамп сократит штат Совета нацбезопасности США

Президент США Дональд Трамп распорядился значительно сократить количество сотрудников в Совете национальной безопасности (СНБ) - консультативном органе при президенте США для решения наиболее важных вопросов национальной безопасности и внешней политики.
Российская газета 07:38
Футбол

«Уфа» призвала к отставке Егорова из-за судейства в матче с «Ахматом»

Пресс-служба «Уфы» опубликовала видеоподборку спорных эпизодов из матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:1), прикрепив хештег #ЕгоровУходи.
Чемпионат 07:39
Армия и оружие

В Тульской области открыли мост, построенный специалистами ЗВО

Строительство новой переправы бригады сводных мостовых подразделений ЗВО провели в кратчайшие сроки в рамках тактико-специальных учений.
ТАСС 07:06
Происшествия

В Тольятти при пожаре в жилом доме погибли четыре человека

Известия вчера в 22:20
Энергетика

Украину — беднейшую страну Европы — переводят на рыночные цены на газ

На Украине эксперты обсуждают заявление министра финансов страны Оксаны Маркаровой о том, что ее ведомство и правительство в целом выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы, в частности газ.
REGNUM вчера в 06:45
Происшествия

На стройке в Москве произошел обвал грунта в котлован

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту обвала грунта в котлован на северо-западе Москвы, сообщила "Интерфаксу" в субботу представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Интерфакс 07:45
Интернет

В WhatsApp обнаружили способ читать чужую переписку

В версии мессенджера WhatsApp для операционной системы Android существует уязвимость, позволяющая получить доступ к устройству с помощью изображений в формате GIF.
Татар-информ вчера в 13:12
Шоу-бизнес

В Сети появилось видео свадьбы Дарьи Клюкиной

Стало известно также, что на свадьбе присутствовали Николай Басков, который вел вторую часть церемонии, и Дима Билан, а также Яна Рудковская.
Телепрограмма вчера в 16:11
Политика

Грета Тунберг изменила свой профиль в Twitter после слов Путина о ней

News.ru 03 октября в 19:59
Общество

Гуф извинился за слова о кавказских женщинах

Российский рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, извинился за слова в адрес кавказских женщин в интервью Ксении Собчак.
Газета.Ru 07:25
Шоу-бизнес

Мэйси Уильямс стыдилась своего тела на съемках «Игры престолов»

Исполнительница роли Арьи Старк в культовой «Игре престолов» призналась, что во время съемок в саге, она начала стесняться и даже стыдиться своего тела.
Телепрограмма вчера в 17:20
Футбол

«Краснодар» и «Спартак» сыграли вничью в матче молодёжного первенства

В матче 12-го тура молодёжного первенства России «Краснодар» принимал «Спартак».
Чемпионат 07:56
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