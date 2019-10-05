Происшествия
iReactorКатер с пассажирами врезался в берег в Иркутской области, есть жертвы
Катер с пассажирами врезался в берег в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища. Об этом сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.
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Катер врезался в берег Иркутского водохранилища, погиб один человек
Московский Комсомолецвчера в 22:57
Катер столкнулся с берегом в Чертугеевском заливе, есть погибшие и пострадавшие
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Люди на борту катера, который врезался в берег на водохранилище в Иркутске, были пьяны
ИА Альтаирвчера в 23:41
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Армия и оружие
Эрдоган не исключил начала операции в Сирии в ближайшее время
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Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает очень важным заявление министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани о поддержке возобновления авиасообщения между республикой и Россией.
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Венгрия забирает паспорта, выданные украинцам в Закарпатье
Бывший глава Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль заявил в интервью изданию "Обозреватель", что венгерские власти массово забирают паспорта, которые выдавали в Закарпатье.
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В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода
В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
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«Бордо» отстранил трех игроков академии за нападение на одноклубника
Трех игроков академии «Бордо» отстранили за нападение на партнера по команде.
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Известная фигуристка Татьяна Навка высказалась по поводу слухов о конфликте с продюсером Яной Рудковской, который разгорелся из-за подготовки новогодних ледовых шоу.
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В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
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В Подмосковье убили 17-летнюю студентку
Тело 17-летней студентки обнаружили в квартире в подмосковном Домодедово, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 04:13
Общество
Россиянку оштрафовали за оскорбление сыном Путина
В Сибири суд оштрафовал женщину на 30 тысяч рублей из-за подростка, оскорбившего президента России.
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Боксерша поцеловала соперницу и получила пощечину
Газета.Ru вчера в 11:55
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В ПАСЕ попытались сорвать выступление Толстого
Во Франции на заседании ПАСЕ в Страсбурге неизвестный попытался сорвать выступление руководителя российской делегации Петра Толстого, видеозапись появилась на канале "Дума ТВ" на YouTube.
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Киев допустил восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями.
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При чём видео Аллы Пугачёвой с Гарри и Лизой сделал маленький папарацци.
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В пятницу приглашенный в МИД РФ посол Ирана в Москве Мехди Санаи сообщил, что задержанная в Тегеране россиянка Юлия Юзик давала показания иранским правоохранительным органам и скоро будет освобождена.
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В Ираке в ходе беспорядков погибли 73 человека
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Ученые нашли замену зубным имплантатам
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Трамп сократит штат Совета нацбезопасности США
Президент США Дональд Трамп распорядился значительно сократить количество сотрудников в Совете национальной безопасности (СНБ) - консультативном органе при президенте США для решения наиболее важных вопросов национальной безопасности и внешней политики.
Российская газета 07:38
Футбол
«Уфа» призвала к отставке Егорова из-за судейства в матче с «Ахматом»
Пресс-служба «Уфы» опубликовала видеоподборку спорных эпизодов из матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:1), прикрепив хештег #ЕгоровУходи.
Чемпионат 07:39
Армия и оружие
В Тульской области открыли мост, построенный специалистами ЗВО
Строительство новой переправы бригады сводных мостовых подразделений ЗВО провели в кратчайшие сроки в рамках тактико-специальных учений.
ТАСС 07:06
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В Тольятти при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
Известия вчера в 22:20
Энергетика
Украину — беднейшую страну Европы — переводят на рыночные цены на газ
На Украине эксперты обсуждают заявление министра финансов страны Оксаны Маркаровой о том, что ее ведомство и правительство в целом выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы, в частности газ.
REGNUM вчера в 06:45
Происшествия
На стройке в Москве произошел обвал грунта в котлован
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту обвала грунта в котлован на северо-западе Москвы, сообщила "Интерфаксу" в субботу представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
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Интернет
В WhatsApp обнаружили способ читать чужую переписку
В версии мессенджера WhatsApp для операционной системы Android существует уязвимость, позволяющая получить доступ к устройству с помощью изображений в формате GIF.
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Шоу-бизнес
В Сети появилось видео свадьбы Дарьи Клюкиной
Стало известно также, что на свадьбе присутствовали Николай Басков, который вел вторую часть церемонии, и Дима Билан, а также Яна Рудковская.
Телепрограмма вчера в 16:11
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Грета Тунберг изменила свой профиль в Twitter после слов Путина о ней
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Гуф извинился за слова о кавказских женщинах
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Исполнительница роли Арьи Старк в культовой «Игре престолов» призналась, что во время съемок в саге, она начала стесняться и даже стыдиться своего тела.
Телепрограмма вчера в 17:20
Футбол
«Краснодар» и «Спартак» сыграли вничью в матче молодёжного первенства
В матче 12-го тура молодёжного первенства России «Краснодар» принимал «Спартак».
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