На Иркутском водохранилище катер врезался в берег в районе Чертугеевского залива. В момент столкновения на борту находились пять человек, один из них погиб на месте. Еще четыре человека получили травмы.

Катер с пьяными пассажирами влетел в берег под Иркутском

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