Происшествия
Русская ПланетаКатер с пьяными пассажирами влетел в берег под Иркутском
На Иркутском водохранилище катер врезался в берег в районе Чертугеевского залива. В момент столкновения на борту находились пять человек, один из них погиб на месте. Еще четыре человека получили травмы.
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Катер врезался в берег Иркутского водохранилища, погиб один человек
Московский Комсомолецвчера в 22:57
Катер столкнулся с берегом в Чертугеевском заливе, есть погибшие и пострадавшие
Сибирские Новостивчера в 22:13
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