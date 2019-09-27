Катер с сотрудниками правоохранительных органов и Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) в пятницу перевернулся у берегов села Стародубское Долинского района Сахалина, все находившиеся на борту судна спасены, сообщил ТАСС мэр района Александр Тугарев.

с чего всё началось

Цель выхода в море на катере сотрудников МВД и МЧС не сообщается. Однако во время инцидента никто не пострадал.

Катер с сотрудниками МВД и МЧС перевернулся на Сахалине

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