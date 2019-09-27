Происшествия
iReactorКатер с сотрудниками МВД и МЧС перевернулся на Сахалине
Цель выхода в море на катере сотрудников МВД и МЧС не сообщается. Однако во время инцидента никто не пострадал.
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с чего всё началось
Катер с сотрудниками правоохранительных органов и Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) в пятницу перевернулся у берегов села Стародубское Долинского района Сахалина, все находившиеся на борту судна спасены, сообщил ТАСС мэр района Александр Тугарев.ТАССвчера в 21:35
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Общество
Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября.
РИА Новости 02:29
Политика
Внутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС сняли видео
В сети появилось видео, сделанное в диспетчерской четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС.
Профиль вчера в 16:49
Происшествия
Артист Максим Аверин задержан за хулиганство в самолёте
REGNUM вчера в 15:26
Гаджеты
Biostar подтверждает существование процессора AMD Ryzen 9 3900
Как известно, линейку процессоров AMD Ryzen 3000 на архитектуре Zen 2, выпущенную в июле этого года, возглавляет модель Ryzen 9 3900X, работающая на частотах 3,8-4,6 ГГц.
iXBT.com 04:07
Политика
Посольство США в Тбилиси приветствует встречу глав МИД Грузии и России
Посольство США в Грузии приветствует организованную при участии Швейцарии на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встречу министров иностранных дел Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова.
ТАСС 03:13
Происшествия
Три шхуны с 262 рыбаками из КНДР задержаны за браконьерство в Приморье
Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве.
Газета.Ru 02:19
Происшествия
В Ивановской области два сотрудника СК погибли в ДТП
Два сотрудника следственного управления СК РФ по Ивановской области погибли при столкновении легкого автомобиля с КАМАЗом, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости представитель управления.
РИА Новости вчера в 14:24
Общество
Умер бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин
Кузьмин занимал должность главного архитектора Москвы с 1996 по 2012 год.
Российская газета 02:48
Экономика
Медведев поручил подготовить переход на новую потребительскую корзину
Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился проработать постепенный переход на новую потребительскую корзину.
РИА Новости 02:18
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru вчера в 22:11
Политика
США ввели санкции против Рауля Кастро
США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека.
RT на русском вчера в 12:43
Политика
Миссия МВФ отметила слишком низкие темпы роста экономики Украины
Миссия Международного валютного фонда констатировала слишком низкие темпы роста экономики Украины и заявила о необходимости сохранения независимости Нацбанка, говорится в заявлении по итогам работы миссии, опубликованном в пятницу.
РИА Новости 03:13
Общество
Судебным приставам хотят разрешить взламывать двери
Минюст России предложил наделить судебных приставов новыми полномочиями. Им хотят разрешить ломать двери.
EastRussia 25 сентября в 23:40
Политика
В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal
Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48
Происшествия
На Волге загорелся груженный железом сухогруз
Сухогруз «Волго-Балт-205» загорелся на реке Волга в Самарской области.
РБК вчера в 23:35
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
REGNUM вчера в 21:14
Политика
В НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД
Предложение Путина Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин направил 19 сентября генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини, а также главам ряда стран, в том числе членов НАТО, предложение о моратории на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости 25 сентября в 22:41
Политика
В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.
RT на русском вчера в 14:19
Общество
В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии 25 сентября в 08:08
Экономика
Бизнес испугался роста налоговой нагрузки на недвижимость
Налоговые платежи существенно вырастут, опасается налоговый менеджер крупной иностранной компании, но главное – не ясно, как рассчитывать кадастровую стоимость некоторых объектов, например производственных помещений.
Ведомости вчера в 17:38
Шоу-бизнес
Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак
Российский телеведущий и юморист Максим Галкин сравнил себя с другими медийными персонами.
Вечерняя Москва вчера в 19:27
Космос
Космический корабль «Союз МС-15» пристыковался к МКС
Российский пилотируемый космический корабль «Союз МС-15» 25 сентября в автоматическом режиме совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Ридус 25 сентября в 16:04
Общество
Неказистая походка модели на подиуме испугала зрителей
Lenta.ru вчера в 05:40
Финансы
Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках
Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам.
Известия 25 сентября в 15:00
Энергетика
Казахстан и Белоруссия намерены договориться о поставках нефти
Соглашение планируют заключить до конца текущего года Казахстан рассчитывает подписать соглашение с Белоруссией о поставках нефти и нефтепродуктов до конца 2019 года.
Аргументы и Факты 02:03