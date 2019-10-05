Происшествия
ИзвестияКатер врезался в берег в Иркутской области
Катер с пятью пассажирами врезался в берег в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища, один человек погиб, сообщили 5 октября в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.
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Катер столкнулся с берегом в Чертугеевском заливе, есть погибшие и пострадавшие
Сибирские Новостивчера в 22:13
Катер врезался в берег Иркутского водохранилища, погиб один человек
Московский Комсомолецвчера в 22:57
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