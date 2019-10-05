Происшествия

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Катер с пятью пассажирами врезался в берег в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища, один человек погиб, сообщили 5 октября в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.
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СК: пострадавшие в столкновении катера на Иркутском водохранилище были нетрезвые

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Один человек погиб и трое пострадали при столкновении катера с берегом в районе Чертугеевского залива

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Катер врезался в берег на Иркутском водохранилище, один из пассажиров погиб

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Катер врезался в берег Иркутского водохранилища, погиб один человек

Московский Комсомолецвчера в 22:57
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