Политика

ВедомостиВедомостиКатерина Тихонова вошла в правительственный совет по спорту

Предполагаемая дочь президента Владимира Путина Катерина Тихонова вошла в состав недавно образованного правительственного совета по развитию физкультуры и спорта. Постановления о создании совета и о его составе опубликованы на сайте правительства. Первой на это обратила внимание Русская служба BBC.
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Катерина Тихонова и Ксения Шойгу вошли в правительственный совет по физкультуре и спорту

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