Политика

ВедомостиВедомостиКатерина Тихонова вошла в правительственный совет по спорту

Предполагаемая дочь президента Владимира Путина Катерина Тихонова вошла в состав недавно образованного правительственного совета по развитию физкультуры и спорта. Постановления о создании совета и о его составе опубликованы на сайте правительства. Первой на это обратила внимание Русская служба BBC.
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Катерина Тихонова и Ксения Шойгу вошли в правительственный совет по физкультуре и спорту

Эхо Москвы17:08

Катерина Тихонова вошла в совет правительства РФ по физкультуре и спорту

Говорит Москва10:11

Катерина Тихонова вошла в правительственный совет по физкультуре и спорту

Коммерсантъ11:19

«Дочь Путина» Катерина Тихонова вошла в правительственный совет по спорту

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В состав нового совета по спорту при правительстве вошла Катерина Тихонова

Фонтанка.Ру09:54

Катерина Тихонова вошла в совет по физкультуре и спорту при правительстве

РБК09:48

Катерина Тихонова вошла в правительственный совет по спорту

Ведомости09:11
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