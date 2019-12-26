Политика

ВедомостиВедомостиКатерина Тихонова вошла в правительственный совет по спорту

Предполагаемая дочь президента Владимира Путина Катерина Тихонова вошла в состав недавно образованного правительственного совета по развитию физкультуры и спорта. Постановления о создании совета и о его составе опубликованы на сайте правительства.
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Катерина Тихонова вошла в совет по физкультуре и спорту при правительстве

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Катерина Тихонова вошла в правительственный совет по физкультуре и спорту

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Катерина Тихонова вошла в совет правительства РФ по физкультуре и спорту

Говорит Москва10:11

Предполагаемая дочь президента Путина Катерина Тихонова вошла в состав совета по физкультуре при правительстве

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