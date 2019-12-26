Политика

ВедомостиВедомостиКатерина Тихонова вошла в правительственный совет по спорту

Предполагаемая дочь президента Владимира Путина Катерина Тихонова вошла в состав недавно образованного правительственного совета по развитию физкультуры и спорта. Постановления о создании совета и о его составе опубликованы на сайте правительства.
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Катерина Тихонова вошла в совет по физкультуре и спорту при правительстве

РБК09:48

«Дочь Путина» Катерина Тихонова стала членом совета по развитию спорта при правительстве

Дождь09:04

Катерина Тихонова вошла в правительственный совет по спорту

Ведомости09:11

Катерина Тихонова вошла в правительственный совет по физкультуре и спорту

Коммерсантъ11:19

В состав нового совета по спорту при правительстве вошла Катерина Тихонова

Фонтанка.Ру09:54

Катерина Тихонова вошла в совет правительства РФ по физкультуре и спорту

Говорит Москва10:11

Катерина Тихонова, которую в СМИ называют дочерью Путина, вошла в правительственный совет по физкультуре и спорту

Эхо Москвы12:31
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