Предполагаемая дочь президента Владимира Путина Катерина Тихонова вошла в состав недавно образованного правительственного совета по развитию физкультуры и спорта. Постановления о создании совета и о его составе опубликованы на сайте правительства.

Катерина Тихонова вошла в правительственный совет по спорту

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