Политика
ВедомостиКатерина Тихонова вошла в правительственный совет по спорту
Предполагаемая дочь президента Владимира Путина Катерина Тихонова вошла в состав недавно образованного правительственного совета по развитию физкультуры и спорта. Постановления о создании совета и о его составе опубликованы на сайте правительства.
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Происшествия
Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом
Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
Футбол
«Лучший – это я»: Роналду назвал себя игроком без недостатков
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался на тему лучшего игрока в современном футболе.
Происшествия
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Хоккей
Валерий Брагин: в матче с Чехией был сумбур
Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин дал оценку игре своей команды в стартовой встрече чемпионата мира против чешских хоккеистов.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Единоборства
Александр Емельяненко принял вызов на бой от Рамзана Кадырова
Титулованный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил главе Чечни Рамзану Кадырову, бросившему ему вызов.
Общество
Суд определил опекуном детей хоккеиста Зайцева его бывшую супругу
Экс-супруга хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева Маргарита назначена опекуном их двух дочерей.
Шоу-бизнес
Петросяна вывел из себя телеэфир о его личной жизни
Юморист Евгений Петросян заявил, что не может молчать, посмотрев «передачу-пасквиль» «Пусть говорят», посвященную его личной жизни.
Происшествия
В Венгрии погибла российская пианистка
Валиева улетела в Будапешт на выходные со своим молодым человеком. Произошла утечка бытового газа, пианистку спасти не удалось.
Политика
Песков рассказал о мощностях для строительства «Северного потока-2»
Есть определенные мощности, которые позволяют надеяться, что завершить строительство газопровода «Северный поток-2» удастся в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Наука
В смертях римских императоров нашли закономерность
Выяснилось, что римские императоры сталкивались с высоким риском насильственной смерти в течение первого года своего правления.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус раскритиковали за откровенную сцену с Кридом
Кристину Асмус раскритиковали за откровенную сцену с Кридом Российская актриса в очередной раз не угодила пользователям Сети.
Кино
Режиссер «Союза спасения» отказался давать оценку декабристам
Режиссер фильма о восстании декабристов "Союз спасения" Андрей Кравчук рассказал о своем отношении к событиям описанного в картине периода.
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал, как они с Пугачевой выбирали суррогатную мать
Максим Галкин и Алла Пугачева никогда не скрывали, что их детей — Лизу и Гарри — вынашивала суррогатная мать.
Армия и оружие
Советский танк выдержал попадание противотанковой ракеты
Советский танк Т-62, который до сих пор состоит на вооружении в Сирии, выдержал попадание противотанковой ракеты боевиков.
Шоу-бизнес
Волочкова села на предновогодний шпагат в русской бане
Балерина напомнила, что к искусству банного парения ее приучил ее папа в возрасте 13 лет.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Политика
Ищенко рассказал, что ждет США в случае теракта на «Северном потоке-2»
Диверсии и теракты на трубопроводе «Северный поток-2» могут привести к объявлению войны, поэтому США с большой долей вероятности на них не решится, считает обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.
Политика
Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Президент РФ Владимир Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет в феврале, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Кино
Зак Снайдер показал свою сцену выкапывания Супермена из могилы
Изображение было опубликовано 25 декабря на портале Screen Rant. https: / / twitter.com / screenrant / status / 1209935761237299200 На снимке запечатлена сцена, в которой большая часть команды супергероев находится на могиле Супермена (Генри Кавилл).
Происшествия
В Мурманской области на детском утреннике умер Дед Мороз
В одном из детских садов Североморска на новогоднем утреннике умер мужчина, исполнявший роль Деда Мороза.
Общество
На могиле рэпера Децла произошел пожар
На могиле рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, произошел пожар.
Политика
Эрдоган приготовился ввести войска в Ливию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в январе будущего года собирается запросить у парламента страны разрешение на ввод войск в Ливию.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об опасности денежных купюр
В ведомстве заявили, что бумажные купюры могут до двух недель сохранять на себе вирус гриппа – даже когда деньги снимаются из банкомата.
Политика
Власти Украины пригрозили оставить ДНР без воды
Украинские власти рассматривают вариант "водной блокады" ДНР, если республика не погасит долги за коммунальные услуги.
Происшествия