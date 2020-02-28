Общество
ВедомостиКатерина Тихонова возглавила Институт искусственного интеллекта МГУ
Один из собеседников «Ведомостей», знакомый с планами вуза, знает, что речь идет о гендиректоре фонда «Национальное интеллектуальное развитие» (работает под брендом «Иннопрактика», учредитель – МГУ) Катерине Тихоновой. Reuters и Bloomberg называли ее младшей дочерью президента Владимира Путина.
Читать в источнике
Оценить358
с чего всё началось
Согласно презентации, институт возглавит «К. В. Тихонова». Один из собеседников «Ведомостей», знакомый с планами вуза, знает, что речь идет о гендиректоре фонда «Национальное интеллектуальное развитие» (работает под брендом «Иннопрактика», учредитель – МГУ) Катерине Тихоновой.Ведомости03:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 20:29, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны России показало кадры работы Сил специальных операций
Министерство обороны Российской Федерации представило видеозапись, на которой можно наблюдать, как бойцы Сил специальных операций ликвидируют террористов.
Происшествия
В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом
Два человека погибли, двое госпитализированы в Москве после того, как в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Армия и оружие
Штаб «ООС» сообщил о подрыве солдата на неизвестном взрывном устройстве
Днем ранее пособница ВСУ сообщила о спецборте из Донбасса с расстрелянными украинскими оккупантами.
Армия и оружие
НАТО выразило солидарность с Турцией по ситуации в Сирии
«Сегодня Турция объяснила ситуацию в сфере безопасности, союзники выражают глубокие соболезнования в связи гибелью турецких военных, они также осудили атаки сирийского режима при поддержке России в провинции Идлиб», — передает его слова РИА «Новости».
Происшествия
Пилот разбившегося под Астраханью вертолета погиб
Пилот частного вертолета, потерпевшего крушение в Астраханской области, погиб, сообщил представитель регионального управления МЧС.
Хоккей
Стали известны все пары первого раунда плей-офф Кубка Гагарина
Определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ.
Армия и оружие
В США презентовали модель гиперзвукового оружия
В вооруженных силах США представили модель дальнего гиперзвукового оружия (Long Range Hypersonic Weapon, LRHW), утверждает сообщество Next Generation Weapons Technology.
Футбол
В Италии заразился коронавирусом профессиональный футболист
В Италии заразился коронавирусом 22-летний игрок футбольного клуба "Пьянезе", выступающего в Серии C. В минувшее воскресенье он пропустил матч своей команды из-за жара и общего недомогания.
Кино
Глава Marvel озвучил Таноса в «Симпсонах»
Экономика
Thyssenkrupp продает бизнес по производству лифтов за 17,2 млрд евро
Немецкий конгломерат Thyssenkrupp объявил о продаже за 17,2 млрд евро ($18,9 млрд) подразделения по производству лифтов группе инвесторов во главе с фондами прямых инвестиций Advent и Cinven.
Происшествия
В Свердловской области в ДТП погибли пять человек
"В результате столкновения автомобилей ВАЗ-2112 и Ford Focus на автодороге в поселке Косулино пострадали шесть человек, пять из них погибли", — сказал собеседник агентства.
Происшествия
Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках
Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 российских моряков и огласил сроки наказания.
Гаджеты
Vivo представила инновационный смартфон APEX 2020
Как сообщает Today News Ufa, компания Vivo показала новый смартфон Apex 2020, который включил в себя сразу несколько технологий.
Армия и оружие
Заявление НАТО в поддержку Турции заблокировали
Постоянное представительство Греции наложило вето на заявление НАТО, которое готовилось в поддержку Анкары после активизации столкновений в сирийской провинции Идлиб.
Армия и оружие
В Идлибе турецкие военные обстреляли российские самолеты
Политика
Секретарь СНБО назвал сало и чеснок лучшим лекарством от коронавируса
Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал «лучшее лекарство от коронавируса» в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США
Недавно фанаты Юлии Михалковой узнали, что она навсегда останется жить в США, где не просто наслаждается отдыхом, но и готовится к съёмкам в новых проектах, а также занимается написанием книги.
Космос
Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Здоровье
Меняющееся здравоохранение в России и США: две системы — один тренд
В силу несхожей истории системы здравоохранения в США и России на первый взгляд имеют мало общего.
Авто
Назвали самые популярные автомобили российской сборки за рубежом
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило 2,8 тысячи
С начала вспышки заболевания в декабре прошлого года число жертв коронавируса в стране составило 2835 человек, зарегистрировано 79251 случаев заражения.
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Политика
Клишас: слова о Боге могут появиться в третьей главе Конституции
Сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок к Конституции, сенатор Андрей Клишас заявил, что тезисы про Бога могут быть изложены в отдельной статье третьей главы основного закона, но принцип светского государства в ней останется.
Экономика
Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд
В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
Финансы
Официальный курс евро вырос на 2 рубля
Официальный курс евро у рублю, установленный Центробанком на выходные, вырос более чем на 2 рубля.
Происшествия
Сбежавший во Францию полковник МВД оказался миллиардером
Выяснилось, что экс-начальник главка МВД по ЦФО переехал вместе со своей семьей во Францию – там, по данным СМИ, он приобрел несколько особняков на Лазурном Берегу и в Монако, при этом продав всю недвижимость в России.
Шоу-бизнес
Бритни Спирс сломала ногу во время танца
Американская поп-певица Бритни Спирс во время танцевальной тренировки сломала ногу.
Футбол
Серхио Рамос в преддверии «Эль-Класико» восхитился игрой Месси
Защитник «Реала» Серхио Рамос в предверии матча 26-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» высоко оценил игру капитана сине-гранатовых Лионеля Месси.