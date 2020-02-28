Согласно презентации, институт возглавит «К. В. Тихонова». Один из собеседников «Ведомостей», знакомый с планами вуза, знает, что речь идет о гендиректоре фонда «Национальное интеллектуальное развитие» (работает под брендом «Иннопрактика», учредитель – МГУ) Катерине Тихоновой.

с чего всё началось

Один из собеседников «Ведомостей», знакомый с планами вуза, знает, что речь идет о гендиректоре фонда «Национальное интеллектуальное развитие» (работает под брендом «Иннопрактика», учредитель – МГУ) Катерине Тихоновой. Reuters и Bloomberg называли ее младшей дочерью президента Владимира Путина.

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