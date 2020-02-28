Общество

ВедомостиВедомостиКатерина Тихонова возглавила Институт искусственного интеллекта МГУ

Один из собеседников «Ведомостей», знакомый с планами вуза, знает, что речь идет о гендиректоре фонда «Национальное интеллектуальное развитие» (работает под брендом «Иннопрактика», учредитель – МГУ) Катерине Тихоновой. Reuters и Bloomberg называли ее младшей дочерью президента Владимира Путина.
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с чего всё началось

Катерина Тихонова возглавила Институт искусственного интеллекта МГУ

Согласно презентации, институт возглавит «К. В. Тихонова». Один из собеседников «Ведомостей», знакомый с планами вуза, знает, что речь идет о гендиректоре фонда «Национальное интеллектуальное развитие» (работает под брендом «Иннопрактика», учредитель – МГУ) Катерине Тихоновой.
Ведомости03:27

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Катерина Тихонова возглавила Институт искусственного интеллекта в МГУ

Коммерсантъ07:11

Катерина Тихонова стала главой Института искусственного интеллекта МГУ

Ведомости06:33

Катерина Тихонова возглавила новый Институт искусственного интеллекта МГУ

Дождь03:39

Катерина Тихонова стала главой Института искусственного интеллекта МГУ

РБК05:10

«Дочь Путина» возглавит в МГУ институт по исследованию искусственного интеллекта

Znak.com05:03

СМИ: «Младшая дочь Путина» возглавит Институт искусственного интеллекта МГУ

БИЗНЕС Online03:50

Катерина Тихонова займется развитием искусственного интеллекта в МГУ

Forbes05:15
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