Общество

ВедомостиВедомостиКатерина Тихонова возглавила Институт искусственного интеллекта МГУ

Один из собеседников «Ведомостей», знакомый с планами вуза, знает, что речь идет о гендиректоре фонда «Национальное интеллектуальное развитие» (работает под брендом «Иннопрактика», учредитель – МГУ) Катерине Тихоновой. Reuters и Bloomberg называли ее младшей дочерью президента Владимира Путина.
Читать в источнике
Комментировать179
с чего всё началось

Катерина Тихонова возглавила Институт искусственного интеллекта МГУ

Согласно презентации, институт возглавит «К. В. Тихонова». Один из собеседников «Ведомостей», знакомый с планами вуза, знает, что речь идет о гендиректоре фонда «Национальное интеллектуальное развитие» (работает под брендом «Иннопрактика», учредитель – МГУ) Катерине Тихоновой.
Ведомости03:27

Подробнее о событии

Катерина Тихонова возглавила Институт искусственного интеллекта в МГУ

Коммерсантъ07:11

Катерина Тихонова стала главой Института искусственного интеллекта МГУ

Ведомости06:33

Катерина Тихонова возглавила новый Институт искусственного интеллекта МГУ

Дождь03:39

Катерина Тихонова стала главой Института искусственного интеллекта МГУ

РБК05:10

«Дочь Путина» возглавит в МГУ институт по исследованию искусственного интеллекта

Znak.com05:03

СМИ: «Младшая дочь Путина» возглавит Институт искусственного интеллекта МГУ

БИЗНЕС Online03:50

Катерина Тихонова займется развитием искусственного интеллекта в МГУ

Forbes05:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 08:22, Ашберн
Армия и оружие

Кремль раскрыл обстоятельства гибели турецких военных в Идлибе

Обстоятельства гибели раскрыл пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 08:02
Происшествия

Экс-полицейский стал фигурантом дела после гибели задержанного

Право.ру 06:57
Музыка

Леди Гага представила музыкальный клип, снятый на iPhone 11 Pro

Певица выпустила видео на сингл Stupid Love, ее первую сольную запись с 2017 года.
Popcornnews.ru 05:40
Общество

АТОР обратилась к вице-премьерам из-за ситуации с COVID-2019

Туроператоры попросили правительство скорректировать сроки запрета продажи туров из-за коронавируса COVID-2019.
Вести.Ru 07:53
Политика

В России 22 апреля объявят выходным для голосования по Конституции

Дата выпадает на среду, но день объявят выходным, причём — оплачиваемым, сообщает РБК.
МордовМедиа 26 февраля в 11:45
Политика

Законопроект о санкциях за нарушения при плебисците внесён в Госдуму

Законопроект о об ответственности за нарушение в ходе общероссийского голосование по поправкам в Конституции РФ внесены в госдуму.
REGNUM 06:47
Общество

Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова

Тиньков, основатель и акционер TCS Group, участвует в судебных слушаниях, которые проходят в Лондоне в феврале-апреле 2020 г. Дело касается решения возможных налоговых вопросов, заявили в TCS Group Holding.
Вести.Ru 04:10
Экономика

Россию поджидает Великая депрессия с полным обвалом рубля

За обвалом нашей валюты в России одно за другим срываются стратегические мероприятия – сначала был отменен Сочинский инвестфорум, теперь под вопросом Ялтинский форум и ряд крупных спортивных соревнований.
Свободная Пресса 00:22
Общество

В Росгидромете пообещали аномально теплый март

Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Известия вчера в 22:01
Биатлон

В смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону сборная России взяла серебро

27 февраля в белорусских Раубичах завершилась смешанная эстафета чемпионата Европы по биатлону, российская сборная заняла второе место.
МонаВиста вчера в 12:44
Футбол

«Зенит» на пути к досрочному чемпионству. Интриги второй части сезона в РПЛ

Матчем между самарскими "Крыльями Советов" и "Оренбургом" стартует вторая часть чемпионата России по футболу.
ТАСС Спорт 01:06
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на коронавирус

Роспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на коронавирус. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Piter.tv вчера в 23:59
Спорт

Гимнасты из РФ не поедут на этап Кубка мира в США из-за коронавируса

Сборная России по спортивной гимнастике пропустит этап Кубка Мира в Соединенных Штатах в связи с распространением коронавируса COVID-2019.
РЕН ТВ 07:33
Общество

Женевский автосалон отменен из-за коронавируса

Организаторы международного автосалона в Женеве сделали официальное заявление о том, что выставка в 2020 году будет отменена из-за эпидемии коронавируса.
Вести.Ru 06:13
Гаджеты

Обновление Android «сломало» смартфоны Xiaomi Mi 8

После обновления системы Андроид 10 на смартфонах Xiaomi Mi8 перестала показываться панель рабочего стола.
ToDay News Ufa вчера в 12:31
Происшествия

В Петербурге произошел взрыв в жилом доме

РИА Новости 03:05
Происшествия

В Подмосковье избили бывшую участницу Дома-2

Комсомольская правда 05:02
Футбол

Второй состав ФК «Тамбов» крупно проиграл в финале Олимп-Кубка ФНЛ

ФК «Тамбов» в финальном матче Олимп-Кубка ФНЛ с «Химками» сыграл не основным составом.
Тамбовский Репортер 02:45
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас назвал ребенка несуществующим русским именем

Испанский певец Энрике Иглесиас назвал новорожденную дочь несуществующим русским именем — Маша (не Мария).
Lenta.ru 04:28
Футбол

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

Стали известны пары 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).
Коммерсантъ 07:49
Происшествия

Российская школьница умерла во время уроков

Ученица одной из школ подмосковного Зеленограда (Москва) почувствовала себя плохо во время уроков и скончалась на территории учебного заведения.
Lenta.ru 07:08
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова переехала в США после ухода из «Уральских пельменей»

Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.
ГлобалМСК.ру вчера в 08:58
Шоу-бизнес

Малахов устроил Масленичную вечеринку с Бузовой и Киркоровым

Андрей Малахов ежегодно устраивает вечеринки по случаю Масленицы.
Вести Подмосковья 02:00
Спорт

Юрченко избран новым президентом ВФЛА

Новым главой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) стал Евгений Юрченко. Выборы прошли на конференции в Москве в пятницу.
Интерфакс-Спорт 05:54
Армия и оружие

Турция нанесла ответные удары после атаки сирийской армии в Идлибе

Чиновник сообщил, что турецкие военные наносят воздушные и наземные удары по позициям сирийских войск.
РБК вчера в 18:21
Технологии

Голосовой помощник «Маруся» интегрируют во все сервисы Mail.ru Group

Голосовой помощник "Маруся" будет интегрирован во все сервисы Mail.ru Group, а также будет доступен как отдельное приложение вне умной колонки, следует из сообщения интернет-холдинга.
РИА Новости 26 февраля в 13:00
Наука

Древние люди пережили извержение вулкана Тоба 74 тыс. лет назад

Как сообщает МедиаПоток, исследование показало, что люди поселились на севере Индостана порядка восьмидесяти тысяч лет назад и оставались там как минимум сорок тысяч лет.
МедиаПоток 26 февраля в 08:33
Армия и оружие

Шойгу сообщил об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте

Газета.Ru 07:48
Общество

ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
FreeNews-Volga вчера в 10:12
Происшествия

В Приангарье мать подбросила младенца в туалет перинатального центра

Многодетная мать оставила новорожденного ребенка в туалете перинатального центра, ее опрашивают следователи, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.
РИА Новости 05:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Садовничий Виктор Антонович
Математик
Советский и российский математик, деятель российского высшего образования. Ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Президент Российского Союза ректоров, председатель Российского совета олимпиад школьников. Академик РАН, вице-президент РАН. Лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии Российской Федерации и трёх премий Правительства Российской Федерации. Почётный гражданин Москвы. Член партии «Единая Россия», входил в состав Высшего совета партии. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное