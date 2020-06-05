Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГлава ТПП: план восстановления экономики может подорожать на 50%

Стоимость национального плана восстановления экономики от пандемии коронавируса COVID-19 может увеличиться более чем на 50%, считает глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин. План был представлен премьер-министром Михаилом Мишустиным президенту Владимиру Путину 2 июня.
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Катырин: план восстановления экономики может оказаться на 50% дороже

Средства, необходимые на восстановление экономики России от последствий нового коронавируса, могут увеличиться более чем на 50% по сравнению с нынешним планом после уточнения потребностей экономики, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин.
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Сергей Николаевич Катырин
Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации с 4 марта 2011 года.
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