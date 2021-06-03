Дискуссия шла вокруг инициативы немного, на 1%, увеличить НДФЛ для людей с доходами выше среднего, а для малоимущих его вовсе отменить. Об этом в интервью «Известиям» на ПМЭФ-2021 рассказал президент ТПП Сергей Катырин. А также высказал свое отношение к госрегулированию цен на продовольствие.

Известия 17:01