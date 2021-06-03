Катырин указал на преимущества адресной продовольственной помощи
Введение адресной продовольственной помощи позволит помочь семьям улучшить питание, увеличить потребительский спрос и повысить ВВП, то есть решить сразу несколько социальных и экономических задач, считает президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин.В источнике
С чего всё началось
«У нас не прогрессивная, а регрессивная налоговая шкала»
Дискуссия шла вокруг инициативы немного, на 1%, увеличить НДФЛ для людей с доходами выше среднего, а для малоимущих его вовсе отменить. Об этом в интервью «Известиям» на ПМЭФ-2021 рассказал президент ТПП Сергей Катырин. А также высказал свое отношение к госрегулированию цен на продовольствие.
Известия17:01