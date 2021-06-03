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Экономика

Катырин указал на преимущества адресной продовольственной помощи

Введение адресной продовольственной помощи позволит помочь семьям улучшить питание, увеличить потребительский спрос и повысить ВВП, то есть решить сразу несколько социальных и экономических задач, считает президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин.В источнике

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Дискуссия шла вокруг инициативы немного, на 1%, увеличить НДФЛ для людей с доходами выше среднего, а для малоимущих его вовсе отменить. Об этом в интервью «Известиям» на ПМЭФ-2021 рассказал президент ТПП Сергей Катырин. А также высказал свое отношение к госрегулированию цен на продовольствие.
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