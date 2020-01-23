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ИноСМИИноСМИKauppalehti (Финляндия): в России продолжается падение спроса на продажу автомобилей (Kauppalehti)

Для сравнения: в 2012 году в России было продано 2 933 511 легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей. Ассоциация Европейского Бизнеса (АЕБ) полагает, что и в 2020 году продажи автомобилей снизятся приблизительно на 2%. Для падения уровня продаж автомобилей есть много причин.
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Экономика

Названы источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Вероятным источником средств для исполнения поручений собеседники «Известий», знакомые с последними расчетами Минфина, называют отмену части налоговых льгот, которые уже сейчас ежегодно обходятся бюджету более чем в 4 трлн рублей, а к концу 2022-го могут превысить 4,5 трлн рублей в год.
Известия 19:04
Общество

Глава ПФР рассказал о грядущем сокращении числа пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что в этом году в связи с повышением пенсионного возраста выход на заслуженный отдых будет отложен у порядка 800 тысяч граждан.
Московский Комсомолец вчера в 00:50
Происшествия

В детсады на Дальнем Востоке поступили сообщения о «минировании»

Поступили сообщения о «минировании» 15 детсадов в Хабаровске, учреждений Благовещенска и Комсомольска-на-Амуре, рассказали ТАСС в администрациях городов.
Коммерсантъ 20:41
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Сиэтле

Неизвестный открыл стрельбу в среду в центральном районе города Сиэтл (штат Вашингтон), один человек убит, пятеро получили ранения.
ТАСС 22:19
Политика

Топилин возглавил правление Пенсионного фонда

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России.
Российская газета 17:47
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Московский Комсомолец вчера в 07:45
Армия и оружие

В США объяснили присутствие своих войск в Сирии

Власти Сирии не смогут обеспечить "эффективное управление" в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*, поэтому в регионе остаются войска США, заявил генерал-майор Алекс Гринквич, заместитель командующего операцией против ИГ*, которую проводит коалиция во главе с США.
РИА Новости 13:47
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Спортсмен был пьян и неадекватно себя вел, отмечается в публикации. Собеседник издания уточнил, что Емельяненко арестовали на семь суток.
РБК вчера в 13:45
Общество

Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет

Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
РИА Новости 05:57
Экономика

Аркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»

Один из основателей «Яндекса», Аркадий Волож, собирается продать небольшую часть своих акций, сообщила компания.
Ведомости 16:21
Политика

Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены

Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Газета.Ru 15:24
Футбол

Шандор Варга: «К Соболеву сохраняется предметный интерес в Англии»

Известный агент Шандор Варга, компания которого занимается делами нападающего ЦСКА Федора Чалова, не стал комментировать интерес к игроку армейцев со стороны английских клубов.
Спорт-Экспресс 13:08
Футбол

Ананидзе подписал контракт с «Анортосисом»

Ранее стала известна сумма компенсации полузащитника Джано Ананидзе за досрочно расторгнутый контракт со «Спартаком».
ODDS.ru 13:25
Здоровье

Диетолог заявил о риске заразиться ожирением

Известия 20:26
Наука

Ученые зафиксировали у посетителей фестивалей улучшение настроения от психоделиков

Исследователи из США, Германии и Великобритании впервые показали в полевых условиях, что психоделики улучшают настроение посетителей массовых мероприятий, сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.
N+1 вчера в 08:36
Спорт

WADA отстранило Московскую антидопинговую лабораторию

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно отстранило Московскую антидопинговую лабораторию от работы.
Lenta.ru 14:03
Происшествия

В столице Украины произошла драка с участием народного депутата

Сегодня, 22 января, в Печерском районе Киева произошла потасовка между народным депутатом и неизвестным.
Новостной фронт 09:58
Общество

Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом

В конце декабря в Китае произошла вспышка пневмонии, которая, по предварительной оценке экспертов, связана с новым коронавирусом.
РИА Новости 19:30
Космос

На спутнике Юпитера обнаружили пищевую соль

Портал Поиск вчера в 02:08
Политика

Чубаров назвал дату марша на Крым

Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
РИА Новости 18:44
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов: Король никуда не уходит

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал видеоролик о подготовке к бою с Тони Фергюсоном.
Bookmaker-ratings.ru 08:36
Политика

Зеленский объявил о возможности прекратить войну в Донбассе завтра

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме в Давосе, заявил, что война в Донбассе может прекратиться завтра, если все стороны захотят завершить конфликт.
РБК 13:33
Происшествия

Китайский коронавирус в России заподозрили у двух человек

Первые возможные пациенты направлены в больницу Петербурга Гражданин России, у которого подозревают коронавирус 2019-nCoV, прилетел из Шанхая в петербургский аэропорт Пулково в среду, 22 января.
Lenta.ru 10:55
Происшествия

В Калифорнии четыре человека погибли в катастрофе самолета

Четыре человека погибли при крушении небольшого самолета в среду на территории аэродрома, расположенного около города Корона (штат Калифорния).
ТАСС 17:19
Происшествия

Обрушение казармы под Омском: перед судом предстанут 11 человек

REGNUM 07:34
Общество

Онищенко рассказал о происхождении нового коронавируса

Экс-руководитель Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус, быстро распространяющийся в Китае, появился уже давно.
Известия 14:23
Фигурное катание

Орсер рассказал о планах Медведевой на остаток сезона

Медведева снялась с декабрьского чемпионата России в Красноярске после короткой программы из-за поломки конька, которая случилась на тренировке перед стартом турнира.
РИА Новости вчера в 01:40
Политика

Совет Федерации утвердил Краснова на посту генпрокурора РФ

Совет Федерации назначил Игоря Краснова на должность генпрокурора РФ, он уже принял присягу.
BFM.ru 03:29
Общество

В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
RT на русском 13:24
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Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
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