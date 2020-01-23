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Kauppalehti (Финляндия): в России продолжается падение спроса на продажу автомобилей (Kauppalehti)

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