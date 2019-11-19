Футбол

Sport24.ruSport24.ruКавани прокомментировал стычку с Месси во время товарищеского матча

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани рассказал о своем конфликте на поле с форвардом команды Аргентины Лионелем Месси. В одном из эпизодов матча Месси и Кавани довели дело до стычки, которую удалось успокоить с помощью их партнеров по команде.
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Кавани рассказал о стычке с Месси

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Конфликт на поле между Кавани и Месси

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У Месси и Кавани случилась перепалка. Их разнял Суарес

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Кавани прокомментировал стычку с Месси во время товарищеского матча

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:18, Ашберн
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В Петербурге суд вынес приговор двум участникам банды, которые вечером 31 января 2018 года совершили вооруженный налет на ювелирный магазин, а затем устроили перестрелку с полицией.
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Вторая неделя публичных слушаний по импичменту президенту Дональду Трампу открылась в комитете по разведке палаты представителей конгресса США, передает корреспондент РИА Новости.
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Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа

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Полиция возбудила дело после убийства барана на свадьбе в Петербурге

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Из-за роста напряженности между Россией и США страны активизировали не только разработку новых самолетов вроде ПАК ДА и B-21 Rider, но и усилия по возвращению в строй машин, которые находились на вооружении в период холодной войны и перестали использоваться в 1990-е годы.
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Приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян

Минюст предложил расширить Федеральной службе судебных приставов доступ к кредитным историям россиян, а также к их мобильным данным, передает РБК.
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Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.
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