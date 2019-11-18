Футбол
Sport24.ruКавани прокомментировал стычку с Месси во время товарищеского матча
Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани рассказал о своем конфликте на поле с форвардом команды Аргентины Лионелем Месси. В одном из эпизодов матча Месси и Кавани довели дело до стычки, которую удалось успокоить с помощью их партнеров по команде.
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Аргентина — Уругвай. Прогноз (к. 2.00) и ставки на товарищеский матч 18 ноября 2019 года
LiveSport.ru17 ноября в 02:15
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Запуск ракеты под названием Launcher потребовал самой большой камеры сгорания жидкого топлива, когда-либо напечатанной в 3D одним монолитным куском, для чего инженеры кропотливо настраивали 3D-принтер под конкретную задачу.
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