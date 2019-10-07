Экономика
Газета.Ru«Кавказский парадокс» выявили исследования о прибыли компаний
Речь идет об Ингушетии, Чечне и Дагестане, которые возглавили рейтинг регионов с самой высокой долей прибыльных компаний. Такую ситуацию назвали "кавказским парадоксом", он объясняется тем, что прибыли их компаний перекрываются убытками меньшинства.
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с чего всё началось
В Ингушетии по итогам первого полугодия прибыль получили почти 82% предприятий среднего и крупного бизнеса, в Чечне — 78,6%, в Дагестане — 77%. Следом за кавказскими республиками в рейтинге регионов с наибольшим количеством прибыльных организаций идет Санкт-Петербург (76%).РБКвчера в 17:00
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