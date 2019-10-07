Экономика
Газета.Ru«Кавказский парадокс» выявили исследования о прибыли компаний
Речь идет об Ингушетии, Чечне и Дагестане, которые возглавили рейтинг регионов с самой высокой долей прибыльных компаний. Такую ситуацию назвали "кавказским парадоксом", он объясняется тем, что прибыли их компаний перекрываются убытками меньшинства.
Читать в источнике
Оценить17
с чего всё началось
В Ингушетии по итогам первого полугодия прибыль получили почти 82% предприятий среднего и крупного бизнеса, в Чечне — 78,6%, в Дагестане — 77%. Следом за кавказскими республиками в рейтинге регионов с наибольшим количеством прибыльных организаций идет Санкт-Петербург (76%).РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7020 источников, обновлено в 08:00, Ашберн
Футбол
Уткин прокомментировал ответ Орлова на слова про «Зенит» и империю зла
Известный блогер Василий Уткин прокомментировал высказывание комментатора Геннадия Орлова, ответившего на сравнения «Зенита» с империей зла.
Энергетика
Новак считает, что про $100 за баррель нефти «все давно забыли»
Министр энергетики РФ Александр Новак считает, что про цену $100 за баррель нефти «все давно забыли».
Спорт
Глава РУСАДА считает, что Россию могут отстранить от двух Олимпиад
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что российскую сборную могут не допустить до двух Олимпийских игр подряд.
Происшествия
Автобус загорелся в тоннеле на севере Москвы
Авто
Компания Mini разрабатывает компактный кроссовер на базе BMW X3
Известный автопроизводитель Mini объявил о готовности выпустить новинку компактного кроссовера, который получит архитектуру от популярной модели BMW X3.
Армия и оружие
Сверхмощный истребитель Су-57 получил новый «цифровой» камуфляж
ВКС России продолжают испытывать новейший истребитель пятого поколения Су-57.
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Общество
На Урале взявшую под опеку шестерых детей девушку затравили чиновники
В Челябинской области началась проверка скандала с 21-летней Кристиной Евтушенко, которая взяла под опеку шестерых братьев и сестер и подверглась травле со стороны местной чиновницы.
Политика
Грета Тунберг написала в своём профиле в Twitter о синдроме Аспергера
Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг вновь поменяла описание в своём профиле в Twitter, заявив о якобы наличии у неё синдрома Аспергера.
Финансы
Рублю предрекли обвал из-за «креста смерти»
Курс российской нацвалюты в ближайшие недели окажется под сильным давлением, поскольку рубль попал под прицел так называемого «креста смерти».
Экономика
В России установили квоты на прием мигрантов на работу
Правительство России установило допустимую долю приема иностранных граждан на работу в разных сферах экономики на 2020 год.
Армия и оружие
Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом
Как отмечается, инцидент произошел еще в начале сентября, когда с американской военной подлодки у побережья Калифорнии были выпущены четыре баллистические ракеты Trident II.
Общество
Стало известно, когда в центральную Россию вернется тепло
На средней полосе России станет теплее с 8 октября.
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Происшествия
В Балашихе младенец насмерть захлебнулся молоком
По имеющейся информации, мать кормила ребенка грудью, однако в какой-то момент младенец захлебнулся молоком и скончался.
Политика
Зеленский поручил упростить въезд на территорию Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны проработать вопрос об упрощении въезда лиц и перевозки товаров на временно оккупированные территории в Донецкую и Луганскую области и обратно.
Единоборства
Деревянченко – Головкин: почему победить должен был казахстанец
Происшествия
Экс-мэр Горно-Алтайска получил 4 года условно за мошенничество
Виктор Облогин признан виновным по двум статьям — мошенничество и превышение должностных полномочий.
Авто
Составлен топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями
В топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями попали Honda, а также Renault и Nissan.
Политика
Путин заявил, что не интересуется положением Зеленского
Президент России Владимир Путин заявил, что его не интересует положение, в котором оказался его украинский коллега Владимир Зеленский.
Шоу-бизнес
Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребенка
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Стали известны города России, которые стали лидерами по уровню зарплат в 2019 году.
Наука
Сырые овощи могут навредить кишечнику
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева исчезла после скандала с наркотиками
Актриса Наталья Бочкарёва скрывается после скандала с наркотиками.