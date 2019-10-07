Экономика
Газета.Ru«Кавказский парадокс» выявили исследования о прибыли компаний
Речь идет об Ингушетии, Чечне и Дагестане, которые возглавили рейтинг регионов с самой высокой долей прибыльных компаний. Такую ситуацию назвали "кавказским парадоксом", он объясняется тем, что прибыли их компаний перекрываются убытками меньшинства.
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с чего всё началось
В Ингушетии по итогам первого полугодия прибыль получили почти 82% предприятий среднего и крупного бизнеса, в Чечне — 78,6%, в Дагестане — 77%. Следом за кавказскими республиками в рейтинге регионов с наибольшим количеством прибыльных организаций идет Санкт-Петербург (76%).РБКвчера в 17:00
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19 сентября пиар-директор актрисы заверила, что Заворотнюк находится в сознании.
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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
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Происшествия
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Туристический автобус перевернулся на трассе в Нижегородской области в воскресенье, 6 октября.
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Экономика
В России установили квоты на прием мигрантов на работу
Правительство России установило допустимую долю приема иностранных граждан на работу в разных сферах экономики на 2020 год.
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ТАСС 05:21
Экономика
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Сбербанк запустил на сайте DomClick.ru сервис, с помощью которого при оформлении заявки на ипотеку можно получить онлайн-выписку из Пенсионного фонда РФ (ПФР) для подтверждения занятости.
Коммерсантъ 04:21
Армия и оружие
Эрдоган: войска США покидают северо-восток Сирии
Американские войска начали покидать северо-восток Сирии, где Турция готовит операцию по созданию зоны безопасности.
REGNUM 04:22
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
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Газета.Ru 07:16
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Политика
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По словам адвоката, после эфира радиопрограммы Прокопьевой в ноябре 2018 года, где журналистка говорила о теракте в России, оценив действия террориста, региональное СУ СК возбудило в отношении нее дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).
РИА Новости 06:24
Гаджеты
HTC начнёт выпускать премиальные смартфоны
The GEEK 02:40
Общество
В Петербурге бастуют курьеры Ozon
Сотрудники курьерской службы компании Ozon в Петербурге после встречи с руководителями решили продолжать начатую накануне забастовку до принятия их требований.
BFM.ru вчера в 06:17
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК
Lenta.ru 04 октября в 10:59
Политика
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В Кремле поставили под сомнение информацию западных СМИ о разговоре президента США Дональда Трампа с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, в котором американский лидер якобы сомневается в участии России в отравлении отца и дочери Скрипалей.
РЕН ТВ 06:18
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В Новосибирске после массовой драки задержали 50 человек
По словам источника "Интерфакса" в экстренных службах региона, на месте было около 200 человек, в драке участвовали не все, задержаны 50 участников потасовки.
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Лавров прибыл в Багдад на переговоры
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что на переговорах министры планируют обсудить «ключевые аспекты ближневосточной повестки дня с упором на ситуацию в Ираке и Сирии, зоне Персидского залива, обстановку вокруг Ирана, а также на палестинских территориях».
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АвтоВАЗ прекращает производство Lada Vesta с АМТ
Оказалось, что на долю продаж автомобилей с АМТ (автоматизированная трансмиссия или «робот») приходится только 9%. Эту новость прокомментировал один из пользователей Сети, который сообщил, что в дилерском центре LADA ему рассказали о приостановке производства Lada Vesta с АМТ.
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Вечерняя Москва 05 октября в 00:40
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Газета.Ru 04:23
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Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Известия вчера в 10:30
Кино
Опубликован первый постер нового фильма о Джеймсе Бонде
Первый постер нового фильма о Джеймсе Бонде появился в Сети. Он был размещен в официальном Twitter-аккаунте киновселенной.
Вечерняя Москва вчера в 15:41