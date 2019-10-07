Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Кавказский парадокс» выявили исследования о прибыли компаний

Речь идет об Ингушетии, Чечне и Дагестане, которые возглавили рейтинг регионов с самой высокой долей прибыльных компаний. Такую ситуацию назвали "кавказским парадоксом", он объясняется тем, что прибыли их компаний перекрываются убытками меньшинства.
Читать в источнике
Комментировать14
с чего всё началось

Данные о прибыли компаний показали «кавказский парадокс»

В Ингушетии по итогам первого полугодия прибыль получили почти 82% предприятий среднего и крупного бизнеса, в Чечне — 78,6%, в Дагестане — 77%. Следом за кавказскими республиками в рейтинге регионов с наибольшим количеством прибыльных организаций идет Санкт-Петербург (76%).
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

«Кавказский парадокс» выявили исследования о прибыли компаний

Газета.Ru05:32

Ростовская область и Северный Кавказ стали лидерами по убыткам среднего и крупного бизнеса

Коммерсантъ05:02

Исследование прибыли-убытков компаний выявило «кавказский парадокс»

News.ru03:43

«Кавказский парадокс» выявлен при исследовании прибыли российских компаний

Регион online04:48

Эксперты отметили «кавказский парадокс» в прибыли-убытках компаний СКФО

Московский Комсомолец02:25

Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»

Lenta.ru00:11

Данные о прибыли компаний показали «кавказский парадокс»

РБКвчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 15:17, Вашингтон
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Woman.ru 01:54
Футбол

Экс-тренер «Севильи» Мачин возглавил «Эспаньол»

Бывший наставник «Севильи» Пабло Мачин стал новым главным тренером «Эспаньола», сообщается на официальном сайте испанской команды.
Чемпионат 15:00
Космос

И наступит мрак: названа дата гибели Солнца

ФедералПресс 04:14
Общество

Власти Москвы потребовали ₽58 млн от Дома моды Вячеслава Зайцева

Департамент городского имущества Москвы подал в столичный арбитражный суд иск о взыскании более 58,4 млн руб. с ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева».
РБК 09:06
Происшествия

Кассира BILLA уволили из-за отказа принять десятикопеечные монеты

Кассира сетевого супермаркета BILLA уволили после того, как она отказалась принимать к оплате десятикопеечные монеты.
РБК 15:08
Общество

Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование клеток

Нобелевскую премию в области медицины и физиологии получили американский онколог Уильям Кэлин, британский ученый Питер Рэтклифф и американский ученый-медик и Грегг Л. Семенза.
Коммерсантъ 05:35
Политика

Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу

Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.
РБК вчера в 18:13
Происшествия

В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды

Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
РИА Новости 05:00
Происшествия

Мосгорсуд оставил в силе приговор Даниле Беглецу

Московский Комсомолец 09:07
Политика

На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе

РИА Новости 06:05
Происшествия

Россия выдала Украине подозреваемого в убийстве кикбоксера Оленчика

Россия экстрадировала на Украину спортсмена Вадима Оленчика, подозреваемого в убийстве.
РБК 14:59
Шоу-бизнес

Модель Ким Кардашьян крестила своих детей в Армении

Американская модель и телезвезда Ким Кардашьян крестила своих детей в Эчмиадзине (Армения).
РБК 08:52
Политика

Путин повысил зарплату себе и Медведеву

Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
REGNUM 11:25
Общество

Врач назвал симптомы рака на теле человека

Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
Известия 12:49
Транспорт

Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли

Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:55
Происшествия

Автобус после ДТП загорелся в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве

На севере Москвы в тоннеле загорелся автобус, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 07:50
Спорт

Глава ВФЛА отреагировал на призыв Ласицкене уйти в отставку

Чемпионат 07:06
Политика

Трамп обвинил Пелоси в госизмене и призвал к ее импичменту

Президент США Дональд Трамп выступил с обвинениями в государственной измене в адрес спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Страна Советов on-line 08:30
Баскетбол

ЦСКА проиграл «Зениту» в матче Единой лиги ВТБ

Московский ЦСКА потерпел поражение от петербургского "Зенита" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
РИА Новости 14:34
Происшествия

Автомобиль насмерть сбил женщину и двоих детей под Белгородом

Автомобиль сбил женщину и двоих детей в Белгородской области, они погибли на месте.
ТАСС 12:40
Наука

Названы самые безопасные страны при апокалипсисе

В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
Клопс вчера в 05:48
Футбол

Нидерланды решили отказаться от названия «Голландия»

Ruposters.ru вчера в 05:12
Происшествия

Убийца студентки Бауманки в Домодедово назвал свой мотив

Подозреваемый в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана Алисы Ш. — бывший муж старшей сестры девушки Павел З. сознался в содеянном.
Известия 08:03
Общество

Диетолог определила наиболее безопасный сорт хлеба

Местное время (г. Пермь) 00:44
Политика

Порошенко принял участие в акции против «формулы Штайнмайера»

News.ru вчера в 10:53
Экономика

В России иностранцам запретят торговать на рынке

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о допустимой доле иностранных работников в отраслях экономики в 2020 году.
Lenta.ru 05:15
Политика

Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции

Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Lenta.ru 11:55
Хоккей

СКА проиграл «Спартаку» в матче КХЛ

Московский "Спартак" переиграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 14:57
Общество

На Запашного пожаловались в СК России

"Творческое объединение цирковых коллективов" пожаловалось в СК на гендиректора Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного.
Газета.Ru 12:54
Гаджеты

Первую партию смартфонов Samsung Galaxy Fold раскупили в России

NewInform 12:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное