В Ингушетии по итогам первого полугодия прибыль получили почти 82% предприятий среднего и крупного бизнеса, в Чечне — 78,6%, в Дагестане — 77%. Следом за кавказскими республиками в рейтинге регионов с наибольшим количеством прибыльных организаций идет Санкт-Петербург (76%).

с чего всё началось

Речь идет об Ингушетии, Чечне и Дагестане, которые возглавили рейтинг регионов с самой высокой долей прибыльных компаний. Такую ситуацию назвали "кавказским парадоксом", он объясняется тем, что прибыли их компаний перекрываются убытками меньшинства.

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