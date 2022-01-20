Lenta.ruКазахская полиция нашла в Алма-Ате тайные захоронения участников массовых беспорядковКазахские силовики нашли в Алма-Ате несколько тайных захоронений радикалов, которые принимали участие в массовых беспорядках в начале января.Lenta.ru2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ.ИзвестияТакже за время беспорядков произошло семь нападений на морг, 41 тело погибших «было похищено неизвестными лицами», сообщил начальник департамента полиции Алма-Аты Канат Таймерденов.РБКК 5 января в Казахстане митинги переросли в массовые беспорядки.Lenta.ruЧитать далееСвернутьФАНФАНРамблерФерганаВечерняя МоскваНевские НовостиЯмал-МедиаАлтапрессРосбалтНовые ИзвестияПятый каналПрофильКомсомольская правдаАМИТЕЛРЕН ТВИзвестия62ИНФОГазета.RuПодробнее о событииТайно захороненные тела боевиков в Алма-Ате опознали, назначены судмедэкспертизыРИА Новости09:06В Алма-Ате обнаружены тайные захоронения погибших боевиковREGNUM09:30В Алма-Ате нашли массовые захоронения боевиковЦарьград03:14В Алма-Ате обнаружили захоронения боевиков, ликвидированных в ходе беспорядковТАСС02:55Казахская полиция нашла в Алма-Ате тайные захоронения участников массовых беспорядковLenta.ru02:32Полиция обнаружила в Алма-Ате тайные захоронения погибших во время беспорядков боевиковRT на русском03:05Полиция Алма-Аты сообщила об обнаружении тайных захоронений боевиковИнтерфакс02:04Показать ещёОценить801Поделиться