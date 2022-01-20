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Казахская полиция нашла в Алма-Ате тайные захоронения участников массовых беспорядков

Казахские силовики нашли в Алма-Ате несколько тайных захоронений радикалов, которые принимали участие в массовых беспорядках в начале января.
Lenta.ru
2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ.
Известия
Также за время беспорядков произошло семь нападений на морг, 41 тело погибших «было похищено неизвестными лицами», сообщил начальник департамента полиции Алма-Аты Канат Таймерденов.
РБК
К 5 января в Казахстане митинги переросли в массовые беспорядки.
Lenta.ru

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