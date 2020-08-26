Казахстан договорился с РФПИ об объёме вакцины от коронавируса
Смотрите также
Взрыв произошел в жилом доме на западе Москвы
Счетная палата выявила нарушения в выплатах пенсий россиянам
Песков ответил на обвинения в адрес России из-за дела Навального
Танк «Армата» после модернизации могут оснастить пушкой 152-мм калибра
Президент Чехии госпитализирован с травмой руки
Врачи предварительно диагностировали у главы Тувы пневмонию
Один человек погиб при стрельбе во время протестов в Висконсине
Студия Blumhouse займется перезапуском хоррора «Нечто»
В России за сутки выявлено 4676 новых случаев коронавируса
Онищенко предупредил о вспышках гриппа после начала учебного года
Российскую вакцину от коронавируса испытают в Белоруссии
Мурашко анонсировал набор пациентов для испытаний вакцины от COVID-19
Испытания вакцины от коронавируса пройдут в государственных больницах
Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса в порошковом виде
В Москве за сутки скончались ещё 11 пациентов с коронавирусом
Взрыв произошел в жилом доме на западе Москвы
В России за сутки выявлено 4676 новых случаев коронавируса
«Барселона» подтвердила желание Месси покинуть клуб
Онищенко предупредил о вспышках гриппа после начала учебного года
Красноярский край назван самым загрязнённым регионом РФ
В Республиканской партии усомнились, что Байден доживет до инаугурации
Модернизированный вертолет Ми-28НМ испытали ракетным обстрелом
Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата
Компания «СК-Фармация», единый дистрибьютор лекарственных средств Казахстана, пришла к соглашению о взаимопонимании с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) по выделению гарантированного объёма вакцины «Спутник V».В источнике
С чего всё началось
Москва и Нур-Султан подписали соглашение о поставке в республику российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается
на официальном сайте премьер-министра Казахстана.
Подробнее о событии
Казахстан договорился о поставках российской вакцины против COVID-19
Национальная служба новостей02:20