Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
RT на русском
RT на русском

Казахстан договорился с РФПИ об объёме вакцины от коронавируса

Компания «СК-Фармация», единый дистрибьютор лекарственных средств Казахстана, пришла к соглашению о взаимопонимании с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) по выделению гарантированного объёма вакцины «Спутник V».В источнике
С чего всё началось
Москва и Нур-Султан подписали соглашение о поставке в республику российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается
 на официальном сайте премьер-министра Казахстана.
Lenta.ru02:25
Подробнее о событии
RT на русском

Казахстан договорился с РФПИ об объёме вакцины от коронавируса

RT на русском02:56
Телеканал 360°

Россия поставит вакцину от коронавируса в Казахстан

Телеканал 360°02:34
Национальная служба новостей

Казахстан договорился о поставках российской вакцины против COVID-19

Национальная служба новостей02:20
Известия

Казахстан купит вакцину «Спутник V» после завершения испытаний

Известия02:31
Lenta.ru

Россия и Казахстан подписали соглашение о поставке вакцины от коронавируса

Lenta.ru02:25
ТАСС

Казахстан договорился с РФПИ о выделении гарантированного объема вакцины «Спутник V»

ТАСС02:32
Газета.Ru

Россия выделит Казахстану гарантированный объем вакцины «Спутник V»

Газета.Ru02:12

В Минобороны заявили об искоренении дедовщины в российской армии

Заместитель министра обороны России Андрей Картаполов, выступая на круглом столе в рамках форума «Армия-2020», заявил об искоренении дедовщины и «казарменного хулиганства» в российских Вооруженных силах.
Известия03:04
152

В России началось производство нового KIA Sorento

На калининградском заводе «Автотор» стартовало производство следующего, четвертого по счету, поколения среднеразмерного внедорожника Kia Sorento, продажи которого в России стартуют в четвертом квартале 2020 года.
SpeedMe23:07
37