Власти: весь класс не будут сразу отправлять на карантин в случае обнаружения ковида у ученика

Даже в случае выявления ковида у учащегося школы далеко не во всех случаях весь класс будет отправляться на карантин, сообщили в региональном пресс-центре Ростовской области.