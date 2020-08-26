Казахстан договорился с Россией о поставке вакцины от коронавируса
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Россия предоставит Казахстану гарантированный объем первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V". Соответствующий документ подписали единый государственный дистрибьютор лекарств в Казахстане ТОО "СК-Фармация" и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), сообщает правительство республики.В источнике
С чего всё началось
Москва и Нур-Султан подписали соглашение о поставке в республику российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается
на официальном сайте премьер-министра Казахстана.
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Казахстан договорился о поставках российской вакцины против COVID-19
Национальная служба новостей02:20