Энергетика
Евразия DailyКазахстан договорился с «Транснефтью» о поставках нефти в Белоруссию
Как сообщало EADaily, в октябре текущего года Минск и Нур-Султан достигли принципиальной договоренности о поставках. Белоруссия выразила заинтересованность в импорте около 3,2−3,5 млн тонн нефти и темных нефтепродуктов в год.
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Посол Казахстана заявил о договоренности по транзиту нефти в Белоруссию через Россию
Взгляд.рувчера в 05:39
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 02:42, Ашберн
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Число жертв авиакатастрофы в Казахстане возросло до 15
Хоккей
Хоккеист сборной Чехии рассказал о ненависти к российским соперникам
Еник рассказал о ненависти к российским соперникам.
Политика
Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях
Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
Здоровье
Самарская станция переливания крови пожизненно запретила гомосексуалам сдавать донорскую кровь
Самарская областная клиническая станция переливания крови пожизненно запретила гомосексуалам сдавать донорскую кровь.
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Опубликовано видео с места покушения на главу района под Воронежем
"Вести Воронеж" опубликовал видео с места взрыва автомобиля главы администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
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Александр Емельяненко ответил назвавшему его мертвым брату
В четверг в интервью изданию Sport24 Федор Емельяненко признался, что для него брат Александр "мертв", но он молится за то, чтобы тот снова стал живым.
Армия и оружие
Пентагон обещает следить за совместными учениями России, Китая и Ирана
Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в Индийском океане и Аравийском море пройдут совместные военно-морские учения Ирана, России и Китая под названием «Пояс морской безопасности».
Политика
Россия и Украина договорились об отказе от взаимных претензий по газу
Россия и Украина договорились, что с 1 января обнуляются взаимные претензии и будут сняты аресты имущества в счет решений по судебным искам, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак.
Происшествия
Омич, заявивший публично о подбросе наркотиков, найден обезглавленным
Как утверждал парень, 15 декабря к нему на улице подошли двое сотрудников Росгвардии, мол, по причине подозрений в торговле наркотиками.
Общество
Росстат представил демографический прогноз на 16 лет
Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 лет в 2020 году до 79,1 лет в 2035 году.
Происшествия
На Урале сотрудник Росгвардии из-за ссоры с женой угрожал взорвать дом
Мужчина взял в руки предмет, похожий на гранату, и грозился его взорвать, рассказал источник Znak.com.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Происшествия
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Политика
Сирия подаст иск против США за разграбление нефти
«Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты законных мер, которые могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому что они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР», — сказала Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.
Политика
Лавров объяснил санкции США против «Северного потока — 2»
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
Наука
Малярийные комары чувствуют токсины при помощи лапок
Как сообщает ToDay News Ufa, изучая малярийных комаров ученые из Ливерпульской школы тропической медицины выяснили, почему насекомые остаются не уязвимыми для инсектицидов.
Футбол
Олег Веретенников может стать помощником Слуцкого в «Рубине»
Футбольный тренер Олег Веретенников, который вчера ушел с должности наставника «Ротора-2», может войти в тренерский штаб волгоградского специалиста Леонида Слуцкого.
Интернет
В WhatsApp появятся исчезающие сообщения для групповых чатов
Еще в октябре ходили слухи, что WhatsApp тестирует новую функцию под названием «Исчезающие сообщения», но ее смысл до сих пор не ясен.
Происшествия
В Москве на мужчину напали в подъезде и отняли 250 тыс. руб
По данным полиции, инцидент произошел под адресу ул. Полярная, 4. На лестничной площадке злоумышленник ударил мужчину неустановленным предметом по шее и спине, после чего забрал у него деньги и скрылся.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Политика
Минфин США рассекретит основания для санкций в отношении Дерипаски
Минфин США планирует рассекретить материалы, на основании которых были введены санкции против бизнесмена Олега Дерипаски в 2018 году, сообщает РБК со ссылкой на материалы суда округа Колумбия.
Политика
Украина отказалась от импорта электроэнергии из России
На Украине окончательно запрещен импорт электроэнергии из РФ по двусторонним договорам в соответствии с решением парламента от 4 декабря.
Хоккей
Закрытие трансферного окна в КХЛ. Всё о главных сделках сезона-2019/20, онлайн
Продолжаем поиски, до последней секунды трансферного окна.
Авто
Компания Skoda передала полиции 3870 патрульных машин на базе Octavia
Политика
Борисов заявил о проблемах с развитием военной спутниковой группировки
Вице-премьер России Юрий Борисов рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» о том, что в начале декабря в Сочи под руководством президента Владимира Путина прошло совещание, на котором обсуждалось развитие отечественной спутниковой группировки в интересах российских военных.
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров
На последнее место рейтинга Forbes поместил гендиректора УГМК Андрея Козицына, состояние которого за десять лет выросло на 4,6 миллиарда долларов, составив 5,8 миллиарда к концу 2019 года.
Общество