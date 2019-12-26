Энергетика
Евразия DailyКазахстан договорился с «Транснефтью» о поставках нефти в Белоруссию
Как сообщало EADaily, в октябре текущего года Минск и Нур-Султан достигли принципиальной договоренности о поставках. Белоруссия выразила заинтересованность в импорте около 3,2−3,5 млн тонн нефти и темных нефтепродуктов в год.
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Посол Казахстана заявил о договоренности по транзиту нефти в Белоруссию через Россию
Взгляд.рувчера в 05:39
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 04:08, Ашберн
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В Русской православной церкви (РПЦ) по решению Синода исключили ограничения в таинствах и поминовении для людей с именами святых любых православных церквей мира или созвучными им.
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Экономика
Среднегодовой размер пенсии по старости в РФ вырос до 15,5 тыс. рублей
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Если на начало 2020 года численность населения России составляет 146,7 млн человек, то через 16 лет она может сократиться до 143 млн.
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Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году
С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.
Политика
В России назвали завистью заявление США о запуске поездов в Крым
Экономика
Эксперты оценили теневой рынок алкоголя в интернете в 2,5 млрд руб
Теневой оборот алкоголя в Сети в 2019 году вырос на 19% и составил 2,5 млрд руб. Об этом говорится в исследовании компании в сфере информационной безопасности Group-IB, с которым ознакомился РБК.
Общество
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отпраздновала наступающий Новый год в компании коллег.
Общество
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.
Единоборства
Александр Емельяненко согласился на бой с Рамзаном Кадыровым
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Общество
Синоптик предупредил москвичей о «барической пиле» в Новый год
Специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков предупредил о резких перепадах давления в Москве с 31 декабря.
Фигурное катание
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Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место в танцах на льду на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Общество
Трутнев объявил выговор замглавы Минпромторга Евтухову
Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов получил выговор от вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева за то, что министерство не выполнило поручение по снятию верхней планки ограничения на вывоз продукции лесопереработки, передаёт ТАСС.
Происшествия
В Петербурге таксист избил и изнасиловал пассажирку
В Петербурге 25-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что ее избил и изнасиловал таксист.
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Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
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Политика
Парламент Черногории утвердил спорный закон о церквях
Парламента Черногории утвердил спорный закон о церквях, вызвавший противодействие крупнейшей из них – Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви.
Экономика
Губернатор Петербурга заснул на Госсовете с Путиным
Среди прочего Путин поблагодарил министра Патрушева за улиток, губернатор Петербурга Беглов заснул, а Жириновский выяснял у собравшихся, пробовали ли они арбузы — и разбудил Беглова.
Спорт
Глава Федерации дзюдо Японии не хотел бы драться с Путиным
Глава Олимпийского комитета Японии и Федерации дзюдо Японии Ясухиро Ямасита заявил, что не хотел бы драться с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА "Новости".
Происшествия
Очевидцы сообщили детали крушения самолета в Казахстане
Пассажирка самолета авиакомпании Bek Air, потерпевшего крушение в Казахстане, рассказала порталу Tengrinews.kz о происшествии.
Общество
Трамп отреагировал на то, что в Канаде вырезали сцену с ним из фильма
Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость о том, что фильм "Один дома – 2" на канадском телеканале СВС показали без эпизода с его участием.