Энергетика

Евразия DailyЕвразия DailyКазахстан договорился с «Транснефтью» о поставках нефти в Белоруссию

Как сообщало EADaily, в октябре текущего года Минск и Нур-Султан достигли принципиальной договоренности о поставках. Белоруссия выразила заинтересованность в импорте около 3,2−3,5 млн тонн нефти и темных нефтепродуктов в год.
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Казахстан: договорились с «Транснефтью» о транзите нефти в Белоруссию. «Транснефть»: ничего не знаем о таких договоренностях

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Казахстан договорился с «Транснефтью» о поставках нефти в Белоруссию

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Взгляд.рувчера в 05:39
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Казахстан договорился о поставках нефти в Беларусь через Россию

КП - Беларусьвчера в 09:09
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 04:08, Ашберн
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Государство в центре Евразии, большая часть которого относится к Азии, меньшая - к Европе. Площадь территории - 2 724 902 км². Занимает 9-е место в мире по территории, 2-е место среди стран СНГ, 42-е - по объёму ВВП по ППС и 64-е - по численности населения. В экономике доминирует углеводородная промышленность, а занятость населения максимальна в сельском хозяйстве. Ныне правительство прилагает усилия по диверсификации и планирует переключение национальной индустрии на производство товаров с высокой прибавочной стоимостью.
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