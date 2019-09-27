Энергетика
Союзное ВечеКазахстан может начать поставки нефти в Беларусь
Общий объем может составить 3,5 миллионов тонн в год Заместитель министра энергетики Казахстана Асет Магауов заявил, что Беларусь заинтересовалась поставка нефти, газойля и мазута. Объемы сырья могут составить 3,5 миллиона тонн в год, сообщает ТАСС.
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Казахстан планирует подписать соглашение с Минском о поставках нефти
RT на русском27 сентября в 01:38
Минск интересуется поставкой нефтепродуктов из Казахстана в размере 3,5 млн т в год
ТАСС27 сентября в 01:23
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 08:15, Вашингтон
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