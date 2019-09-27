Энергетика

Союзное ВечеСоюзное ВечеКазахстан может начать поставки нефти в Беларусь

Общий объем может составить 3,5 миллионов тонн в год Заместитель министра энергетики Казахстана Асет Магауов заявил, что Беларусь заинтересовалась поставка нефти, газойля и мазута. Объемы сырья могут составить 3,5 миллиона тонн в год, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

В Казахстане назвали препятствия для договора с Минском о поставках нефти

РБКвчера в 03:42

Для продажи казахстанской нефти в Белоруссию появились препятствия

Lenta.ruвчера в 08:54

Белоруссия заинтересована в нефтяном импорте из Казахстана на 3,5 млн тонн

REGNUMвчера в 08:39

Эксперты: увеличение поставок нефти в Белоруссию из Казахстана выгодно для России

ТАССвчера в 11:33

Казахстан планирует подписать соглашение с Минском о поставках нефти

RT на русскомвчера в 01:38

Минск заинтересован в поставках темных нефтепродуктов из Казахстана

РИА Новостивчера в 01:13

Назван интересующий Минск объем поставок нефтепродуктов из Казахстана

Известиявчера в 01:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 18:41, Вашингтон
Происшествия

В Словакии разбился истребитель МиГ-29

ТАСС 16:33
Спорт

Избежавший дисквалификации Коулман стал чемпионом мира на стометровке

Чемпионат 15:34
Гаджеты

Xiaomi покажет устройство на букву H

Компания Xiaomi опубликовала рекламное изображение нового устройства, на котором присутствует английская буква H. Официальный анонс новинки должен состояться уже завтра, 29 сентября.
iXBT.com вчера в 22:52
Кино

Человек-паук остался в киновселенной Marvel

Человек-паук остался в киновселенной Marvel после состоявшейся сделки правообладателя Sony со студией Кевина Файги.
Газета.Ru вчера в 16:30
Гаджеты

Новый iPhone 11 подешевел в России

Напомним, что в продажу смартфон поступил за 60 тыс. рублей.
Astera 26 сентября в 15:25
Общество

Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России

На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".
Российская газета 09:10
Шоу-бизнес

Волочкова подняла волну паники, намекнув на кончину Заворотнюк

Балерина Анастасия Волочкова выложила в своем инстаграме архивное видео со своего выступления в шоу "Ледниковый период", где Анастасия Заворотнюк была ведущей.
Газета.Ru 14:35
Происшествия

Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием

РИА Новости 17:46
Культура

Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких

Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.
Народные новости 05:39
Политика

Трамп записал видеообращение в связи с последними скандалами

Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал видеообращение в связи с очередной попыткой Демократической партии довести дело до его импичмента.
РИА Новости 17:46
Шоу-бизнес

Максим Галкин с бородой напомнил поклонникам Джигурду

Максим Галкин удивил поклонников неожиданным преображением. Он опубликовал фото с густой растительностью на лице.
Суть событий вчера в 05:58
Происшествия

Мужчина с ножом напал на посетителей ТЦ в США

В американском штате Мэриленд неизвестный с ножом напал на посетителей торгового центра, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 17:58
Экономика

Челябинский электронный завод остановил производство анодов

Челябинский электродный завод с 1 октября остановит производство анодов.
Общественное телевидение России вчера в 09:29
Политика

Facebook и WhatsApp обяжут передавать сообщения британской полиции

Лондон и Вашингтон готовятся подписать соглашение, которое обяжет американские соцсети, в частности Facebook и WhatsApp, передавать зашифрованные сообщения пользователей британской полиции.
Известия 13:34
Происшествия

Израильские полицейские и пожарные приехали в Умань спасать хасидов

Эксперты по пожарной безопасности министерства общественной безопасности Израиля сразу начали активную профилактическую работу среди хасидов, в частности детей, проведя информационно-разъяснительный рейд.
Украина.ру вчера в 10:48
Технологии

На Урале начали вводить систему «суверенного Интернета»

Планируется, что уже до конца этого года по всему Уралу будет внедрена система DPI.
Екатеринбург в интернете вчера в 04:45
Шоу-бизнес

Малахов назвал возможную причину болезни Заворотнюк

Ведущий передачи о здоровом образе жизни Геннадий Малахов рассказал, что могло спровоцировать развитие онкологического заболевания у звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк.
News.ru вчера в 13:13
Происшествия

Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета

РИА Новости вчера в 18:53
Политика

Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием

Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.
РБК 16:17
Кино

Фильм «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат

Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ" не планирует выпускать фильм режиссера Тайки Вайтити "Кролик Джоджо" в российский прокат.
ТАСС 25 сентября в 08:26
Футбол

Смолов: никого не хотел обидеть словами в перерыве матча с «Зенитом»

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов заявил, что никого не хотел обидеть своими словами в перерыве матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
RT на русском 16:32
Шоу-бизнес

Бывшая сотрудница клиники продает фотографии больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница медицинского центра, в котором проходит в настоящее время лечение 48-летняя Анастасия Заворотнюк намерена предоставить СМИ фото и видео материалы за крупное денежное вознаграждение.
Ugpressa.ru вчера в 16:29
Армия и оружие

Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»

По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru 13:01
Общество

Гидрометцентр: с октября по март Россию ждут температурные аномалии

В России с октября 2019 по март 2020 года будут наблюдаться температурные аномалии, сообщает 25 сентября ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.
REGNUM 25 сентября в 16:56
Футбол

Буффон побил рекорд Мальдини на клубном уровне

Sportbox.RU 15:29
Политика

Президент Грузии заявила о необходимости диалога с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили положительно оценила итоги встречи главы внешнеполитического ведомства Давида Залкалиани с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
РБК 08:39
Экономика

На российский аналог «Википедии» за три года потратят 1,7 млрд рублей

В ближайшие три года правительство планирует выделить почти 1,7 млрд руб. на создание российского аналога «Википедии», следует из приложения к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. Реализацией проекта будет заниматься издательство «Большая российская энциклопедия».
Ведомости 26 сентября в 06:32
Шоу-бизнес

Волочкова проверит способности участников новой «Битвы экстрасенсов»

Показ нового сезона «Битвы экстрасенсов» телеканал ТНТ начнет уже в субботу, 28 сентября, в 19:30.
Телепрограмма вчера в 06:57
Происшествия

Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло

Газета.Ru 13:31
Происшествия

Житель Санкт-Петербурга поджег храм на Васильевском острове

РБК 18:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное