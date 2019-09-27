Энергетика

RT на русскомRT на русскомКазахстан планирует подписать соглашение с Минском о поставках нефти

Вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов заявил, что казахстанская сторона намерена подписать соглашение с Белоруссией о поставках нефти и нефтепродуктов до конца 2019 года.
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Для продажи казахстанской нефти в Белоруссию появились препятствия

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РИА Новости27 сентября в 01:13

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РБК27 сентября в 03:42

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ТАСС27 сентября в 01:23
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 02:17, Вашингтон
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