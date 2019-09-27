Энергетика
RT на русскомКазахстан планирует подписать соглашение с Минском о поставках нефти
Вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов заявил, что казахстанская сторона намерена подписать соглашение с Белоруссией о поставках нефти и нефтепродуктов до конца 2019 года.
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Казахстан планирует подписать соглашение с Минском о поставках нефти
RT на русском27 сентября в 01:38
Минск интересуется поставкой нефтепродуктов из Казахстана в размере 3,5 млн т в год
ТАСС27 сентября в 01:23
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 02:17, Вашингтон
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Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter видеообращение в связи с попыткой Демократической партии анонсировать его импичмент.
РБК вчера в 21:58
Экономика
Дорогу, которая позволит сократить путь в Крым, построят на Кубани
Дорога в обход станицы Ленинградской позволит разделить транспортный поток, который идет в сторону Тамани и Крыма из европейской части России.
Будущее России. Национальные проекты 27 сентября в 10:27
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 27 сентября в 09:00
Футбол
ЦСКА сыграет с «Уралом» в матче 11-го тура РПЛ
Нева Спорт вчера в 19:20
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Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян
Основатель компании SpaceX Илон Маск во время выступления на пусковом комплексе SpaceX в Техасе сказал, что ничто не указывает на существование инопланетян.
ТАСС 01:29
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Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабли.
RT на русском вчера в 22:27
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США тайно изменили требования к осведомителям перед жалобой на Трампа
Разведка США тайно отменила требование, по которому осведомители в своих жалобах должны были указывать информацию, полученную только из первых рук, сообщает The Federalist.
РЕН ТВ вчера в 23:43
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В России компания Bentley отзывает 37 автомобилей Continental
Автоновости дня 27 сентября в 03:54
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Ураган «Лоренцо» в Атлантике усилился до пятой категории
Ураган «Лоренцо» в Атлантическом океане усилился до максимальной, пятой категории, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
RT на русском вчера в 23:07
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В Китае рассказали о российском «кошмаре авианосца»
Отмечается, что радиус действия ракеты составляет до 650 километров, а авианосцы США могут контролировать лишь 550-километровую зону.
Российская газета вчера в 15:07
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В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
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Газета.Ru 27 сентября в 21:11
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РИА Новости 01:20
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Изображения нового Hyundai Tucson появились в Сети
Компания Hyundai продолжает испытывать новое поколение кроссовера Hyundai Tucson на дорогах общего пользования.
Автоновости дня 27 сентября в 09:51
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В главном поединке UFC Fight Night 160 в Копенгагене (Дания) американский средневес Джарред Каннонье победил шведа Джека Херманссона.
Спорт-Экспресс вчера в 16:57