Политика
ТАССКазахстан не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией.
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Наука
Ученые создали эко-сорбент, который спасет среду от разливов нефти
Эксперты рассказали, что полученные материалы можно использовать для сбора и удаления нефти и нефтепродуктов с поверхности воды и грунта при ликвидации аварийных разливов.
Политика
Кремль ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине
Публикации немецких СМИ о "связи" России с убийством гражданина Грузии в Берлине не омрачат встречу Владимира Путина и Ангелы Меркель, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки
Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о переходе на электронные трудовые книжки с 2021 года.
Футбол
Семак дал прогноз на матч «Зенит» — «Динамо»
Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал, что ожидает его команда от матча с «незнающем поражений» ФК «Динамо».
Технологии
Хакеры из Самары взломали Telegram
Пользователю приходили сообщения в Telegram от сервисного канала мессенджера с кодом подтверждения, который владелец аккаунта не запрашивал.
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
Футбол
В ПФЛ ликвидируют зону «Восток»
Сообщается, что с сезона-2020/21 во втором дивизионе будет ликвидирована группа «Восток».
Космос
В США констатировали агонию России как космической державы
Регулярные пилотируемые миссии американских космических кораблей к МКС, которые должны стартовать летом 2020 года, «ознаменуют начало конца России как космической державы», пишет The Hill.
Футбол
Слуцкий устроил прощальный обед с футболистами «Витесса»
Экс-тренер голландского «Витесса» и сборной России Леонид Слуцкий устроил прощальную встречу с футболистами.
Происшествия
Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
Происшествия
При пожаре в Одесском колледже пострадали 12 человек
12 человек пострадали при пожаре в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Политика
ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»
Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
Шоу-бизнес
Пригожин посетовал на низкий гонорар, получаемый Ротару
Авто
На продажу выставили редкий микроавтобус ЗИЛ-3207
На сайте "Ретромаркет" появилось объявление о продаже микроавтобуса представительского класса ЗИЛ-3207.
Общество
В Москве начался снос киноцентра «Соловей»
Работы по сносу киноцентра "Соловей" начались в среду в Москве, спецтехника "снимает" металлический фасад здания, передает корреспондент ТАСС.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
Происшествия
Резервуар «Транснефти» загорелся в Татарстане
Пожар произошел на резервуаре объемом 20 тыс. кубических метров, который был выведен из эксплуатации.
Политика
В России разработают проект газопровода в Китай через Монголию
Культура
Федор Добронравов раскрыл будущее сериала «Сваты»
Федор Добронравов, исполнитель главной роли в сериале «Сваты», рассказал о будущем телепроекта.
Футбол
Сафонов и Сулейманов стали лучшими молодыми игроками РПЛ 2019 года
Наука
Ученые выяснили, какая часть женской груди привлекает больше внимания
Политика
Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев
Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
Фигурное катание
Стала известна программа Загитовой на Финал Гран-при
Стала известна прыжковая программа российской фигуристки Алины Загитовой на Финал Гран-при. Информация об этом появилась сайте ISU.
Шоу-бизнес
Жена Льва Лещенко получает смехотворную пенсию
Происшествия
Историку Соколову поменяли сокамерника в «Бутырке», сообщили в ОНК
Обвиняемый в жестоком убийстве аспирантки петербургский историк Олег Соколов получил нового сокамерника в СИЗО "Бутырка", сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.