Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией.

Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией

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