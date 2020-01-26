Энергетика

ГЛАС.RUГЛАС.RUКазахстан обсуждает с Беларусью поставки нефти

Журебеков добавил, что Казахстан не планирует обсуждать поставки нефтепродуктов в Беларусь по российскому нефтепроводу «Дружба». «Мы думаем, что данный вопрос должны решить между собой непосредственно представители Беларуси и России», - заявил он.
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Казахстан обсуждает с Белоруссией вопрос железнодорожных и трубопроводных поставок нефти

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Московский Комсомолец26 января в 06:54
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
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В России могут упростить приём в гражданство украинцев и белорусов

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что разработаны законопроекты по упрощению процедуры приобретения российского гражданства для украинцев и белорусов.
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Военные США подтвердили крушение самолета в Афганистане

Коммерсантъ 27 января в 16:42
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В Ростовской области два человека погибли в ДТП с автобусом

Два человека погибли и 10 пострадали в ДТП на трассе «Дон» под Ростовом-на-Дону, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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Распространение коронавируса в Китае пойдёт на спад только в феврале.
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