Энергетика
ГЛАС.RUКазахстан обсуждает с Беларусью поставки нефти
Журебеков добавил, что Казахстан не планирует обсуждать поставки нефтепродуктов в Беларусь по российскому нефтепроводу «Дружба». «Мы думаем, что данный вопрос должны решить между собой непосредственно представители Беларуси и России», - заявил он.
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Нур-Султан и Минск обсуждают поставки казахстанской нефти по железной дороге и трубопроводам
Вестник Кавказавчера в 02:37
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