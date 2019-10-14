Спор о поставках на Украину вынесут на межправкомиссию По данным "Ъ", Казахстан оценил потери от препятствий, которые Россия чинит в транзите местного угля на Украину, в $11 млн в месяц.

с чего всё началось

Между Россией и Казахстаном возник спор из-за угля для Украины, пишет газета «Коммерсантъ». Отмечается, что Нур-Султан обвиняет Москву в том, что она фактически квотирует транзитные поставки угля из Казахстана на Украину.

Казахстан обвинил РФ в квотировании угля для Украины – «Ъ»

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