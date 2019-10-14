Экономика

REGNUMREGNUMКазахстан обвинил РФ в квотировании угля для Украины – «Ъ»

Между Россией и Казахстаном возник спор из-за угля для Украины, пишет газета «Коммерсантъ». Отмечается, что Нур-Султан обвиняет Москву в том, что она фактически квотирует транзитные поставки угля из Казахстана на Украину.
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с чего всё началось

Между Россией и Казахстаном обострился уголь

Спор о поставках на Украину вынесут на межправкомиссию По данным "Ъ", Казахстан оценил потери от препятствий, которые Россия чинит в транзите местного угля на Украину, в $11 млн в месяц.
Коммерсантъ13 октября в 18:59

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Казахстан обвинил РФ в квотировании угля для Украины – «Ъ»

REGNUM00:48

Между Россией и Казахстаном обострился уголь

Коммерсантъ13 октября в 18:59

«Ъ»: Россия и Казахстан поспорили из-за поставок угля на Украину

Газета.Ruвчера в 05:52

Казахстан обвинил Россию в препятствии транзиту угля на Украину

Взгляд.рувчера в 04:05

ЕЭК признала, что РФ препятствует поставкам казахского угля на Украину

News.ruвчера в 03:53

Россия и Казахстан поспорили из-за Украины

Lenta.ruвчера в 02:27

Казахстан и Россия поспорили из-за угля

Росбалтвчера в 06:08
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В Москве открывается выставка работ Йоко Оно

Вести.Ru вчера в 23:55
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В Красноярске задержаны подозреваемые в смертельном избиении мужчины

REGNUM вчера в 16:00
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У Зеленского упал рейтинг на Украине

Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
Газета.Ru вчера в 15:00
Политика

В ЕС поддержали план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Федерика Могерини назвала план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе «удовлетворительным».
Мойка78 вчера в 14:13
Происшествия

У активистов екатеринбургского штаба Навального проходят обыски

В квартирах волонтеров штаба Алексея Навального в Екатеринбурге проходят обыски.
Европейско-Азиатские новости 00:19
Армия и оружие

Сирийские военные встретились с отступающими силами США

Конвой сирийских правительственных войск встретился с отступающими силами США. Соответствующую видеозапись выложило агентство Ruptly.
Газета.Ru вчера в 22:59
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В Абакане объявили траур после гибели мэра в ДТП

RT на русском 00:14
Политика

Как прошёл визит Путина в Саудовскую Аравию

По итогам визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию подписано более 20 соглашений, в том числе хартия о долгосрочном сотрудничестве стран-производителей нефти и меморандум об упрощении выдачи виз.
RT на русском вчера в 18:31
Происшествия

В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантов

В аэропорту Барселоны произошли столкновения сотрудников полиции с демонстрантами. Об этом сообщает Associated Press.
RT на русском вчера в 11:20
Общество

СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
РБК вчера в 14:39
Политика

«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

Коммерсантъ вчера в 13:44
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Redmi K30 сможет работать в сетях 5G

Известно, что смартфон Redmi K30 сможет функционировать в мобильных сетях пятого поколения 5G.
3DNews вчера в 06:04
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СМИ сообщили о задержании экс-майора Дымовского со взрывчаткой

РБК вчера в 17:07
Футбол

Криштиану Роналду в матче со сборной Украины забил 700-й гол в карьере

РИА Новости вчера в 16:33
Футбол

Наставник сборной Англии прокомментировал расистский скандал в Софии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт остался в ужасе от расистского скандала, случившегося во время матча квалификации чемпионата Европы – 2020 против Болгарии в Софии.
Газета.Ru вчера в 23:34
Футбол

Кипр — Россия 0:5

Ридус 13 октября в 13:53
Армия и оружие

США ввели первые санкции против Турции из-за военной операции в Сирии

США ввели первые санкции против Турции из-за военной операции в Сирии, о чем сообщило американское Министерство финансов на своем сайте.
Lenta.ru вчера в 19:12
Происшествия

В Следкоме назвали предварительную причину обрушения дома в Приморье

По факту гибели 44-летней женщины при обрушении перекрытия в пятиэтажном жилом доме в Приморье возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 22:15
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Новый сезон сериала «Сваты» оказался под угрозой из-за ухода актеров

Съемки седьмого сезона сериала "Сваты" находятся под угрозой срыва из-за ухода нескольких актеров, передает "Газета.ру".
Народные новости вчера в 16:27
Общество

Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам

Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Газета.Ru вчера в 13:36
Шоу-бизнес

Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому

Российская певица Наташа Королева выложила в своем инстаграме обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Газета.Ru вчера в 18:55
Происшествия

Возросло число жертв тайфуна в Японии

В Японии как минимум четыре человека скончались в результате тайфуна "Хагибис". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 18:40
Хоккей

Легенда хоккея Алексей Касатонов отмечает 60-летие

ТК Звезда 13 октября в 23:57
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Настольные 10-нм процессоры Intel могут вообще не увидеть свет

Источник изображения: Intel Теперь немецкий сайт HardwareLUXX со ссылкой на собственные источники сообщает, что Intel вообще отказывается от идеи выпуска 10-нм процессоров для настольного применения.
3DNews вчера в 13:05
Политика

США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ

Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Происшествия

Читинец зарезал жену на глазах у детей

Вести.Ru вчера в 08:32
Экономика

Почему обрушились акции Яндекса

Учитывая, что сервера компании Яндекс находятся в Нидерландах, компания там же и зарегистрирована, а основными акционерами компании являются западные инвесторы, мы видим, как инвесторы стали избавляться от акций компании.
Tochka Zрения 12 октября в 08:47
Экономика

Бухгалтеров просят покинуть учреждения

Казначейство готовится к централизации их функций Минфин разработал проект постановления правительства о порядке передачи в казначейство бухгалтерских функций федеральных и региональных министерств.
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Экономика

«Траст» продает акции «Русснефти» на 62 млрд рублей

Банк непрофильных активов «Траст» намерен продать тремя лотами весь пакет кумулятивных привилегированных акций «Русснефти», или 25% капитала нефтяной компании, следует из данных сайта Единой электронной торговой площадки.
Ведомости вчера в 18:01
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Российские гимнасты заняли второе место в медальном зачете ЧМ

Газета.Ru 13 октября в 11:13
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