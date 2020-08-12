Казахстан возобновит авиасообщение с Россией, Украиной и Белоруссией
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Казахстан возобновит авиасообщение с Россией, Украиной и Белоруссией
Нур-Султан, 12 августа 2020, 15:03 — REGNUM Авиационные власти Казахстана планируют начать поэтапное возобновление авиасообщения с ОАЭ, Белоруссией, Германией, Нидерландами, Египтом, Украиной и Россией, сообщили 12 августа в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.В источнике
С чего всё началось
Казахстан с 17 августа планирует возобновить авиасообщение с Россией
Власти Казахстана намерены с 17 августа поэтапно возобновить авиасообщение с семью странами, в том числе с Россией. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.
ТАСС07:09
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