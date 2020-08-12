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Казахстан возобновит авиасообщение с Россией, Украиной и Белоруссией

Нур-Султан, 12 августа 2020, 15:03 — REGNUM Авиационные власти Казахстана планируют начать поэтапное возобновление авиасообщения с ОАЭ, Белоруссией, Германией, Нидерландами, Египтом, Украиной и Россией, сообщили 12 августа в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Казахстан с 17 августа планирует возобновить авиасообщение с Россией

Власти Казахстана намерены с 17 августа поэтапно возобновить авиасообщение с семью странами, в том числе с Россией. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.
ТАСС07:09
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RT на русском

Казахстан с 17 августа планирует возобновить полёты в Россию

RT на русском07:49
РИА Новости

Казахстан объявил о возобновлении авиасообщения с Россией

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Интерфакс

Казахстан с 17 августа возобновляет полеты в РФ

Интерфакс07:24
РБК

Казахстан решил возобновить авиасообщение с Россией и еще шестью странами

РБК07:32
Lenta.ru

Еще одна страна объявила о возобновлении авиасообщения с Россией

Lenta.ru07:15
ТАСС

Казахстан с 17 августа планирует возобновить авиасообщение с Россией

ТАСС07:09
Газета.Ru

Казахстан возобновляет авиасообщение с Россией

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Между Петербургом и Самарой запустят скоростной поезд «Стриж»

С 21 августа между Петербургом и городами Поволжья начнет ходить новый поезд "Стриж", состав сможет развивать скорость до 200 километров в час, конечной точкой станет Самара, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
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Глава МВД Белоруссии поручил силовикам не трогать журналистов

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев на фоне протестов поручил силовикам "журналистов не трогать", кроме случаев, где они становятся "между нарушителями и силами правопорядка", заявила в среду официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.
РИА Новости10:39
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Казанские ведомости10:45

Иртыш — Чертаново 1:2

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Французская Liberation поместила Путина в образе Бонда на обложку

Французская газета Liberation поместила на свою обложку президента Российской Федерации Владимира Путина в образе британского спецагента Джеймса Бонда со шприцом в руке, намекающем на первую в мире вакцину против коронавируса SARS-CoV-2.
REGNUM10:57
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Список фильмов с реальными сценами секса составлен

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ToDay News Ufaвчера в 06:22
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