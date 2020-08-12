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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Казахстан объявил о возобновлении авиасообщения с Россией 17 августа

С 17 августа власти Казахстана намерены восстановить авиасообщение с семью странами, сообщило Министерство индустрии и инфраструктурного развития страны.В источнике
С чего всё началось
С 17 августа власти Казахстана намерены восстановить авиасообщение с семью странами, сообщило
 Министерство индустрии и инфраструктурного развития страны.
Коммерсантъ08:32
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Казахстан объявил о возобновлении авиасообщения с Россией 17 августа

Коммерсантъ08:32
RT на русском

Казахстан с 17 августа планирует возобновить полёты в Россию

RT на русском07:49
ТАСС

Казахстан с 17 августа планирует возобновить авиасообщение с Россией

ТАСС07:09
Газета.Ru

Казахстан возобновляет авиасообщение с Россией

Газета.Ru07:33
РБК

Казахстан решил возобновить авиасообщение с Россией и еще шестью странами

РБК07:32
РИА Новости

Казахстан объявил о возобновлении авиасообщения с Россией

РИА Новости07:45
Интерфакс

Казахстан с 17 августа возобновляет полеты в РФ

Интерфакс07:24

Путин назвал форум о здоровье нации конструктивным мероприятием

Москва, 11 августа 2020, 11:45 — REGNUM Сегодня, 11 августа, президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России», который открылся в Москве, сообщается на сайте Кремля.
REGNUMвчера в 04:45
10

Морпехи Тихоокеанского флота десантировались на Командорских островах

По сообщению пресс-службы Тихоокеанского флота (ТОФ), подразделения морской пехоты впервые произвели учебное десантирование парашютным способом на Командорских островах к востоку от Камчатки.
Военное дело05:46
12

Пиняев, за которым следит «Манчестер», забил первый гол в ФНЛ в 15 лет

Встреча в Домодедове завершилась со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе победителей отметились Илья Молтенинов (23-я минута) и 15-летний Сергей Пиняев (64), который стал самым молодым автором гола в истории ФНЛ.
РИА Новости11:30

ЦБ попросит правительство отложить переход банков на российское ПО

Банк России (ЦБ) согласился с инициативой российских банков, выступивших за перенос сроков перевода критической инфраструктуры (КИИ) на российское ПО, сообщила Ассоциация банков России (АБР).
Коммерсантъ12:43
16

Гилерме заявил, что не нарушал правила против Игнатьева в матче РПЛ

Вратарь московского "Локомотива" Маринато Гилерме считает, что не нарушал правила на нападающем казанского "Рубина" Иване Игнатьеве в матче команд в рамках первого тура чемпионата России по футболу.
Российская газета10:26

Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина

Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
СаратовБизнесКонсалтинг07:13
14

Левников рассудит «Локомотив» и «Краснодар» в матче второго тура ЧР

Кирилл Левников назначен главным арбитром матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Локомотивом" и "Краснодаром", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
РИА Новости14:04