Казахстан объявил о возобновлении авиасообщения с Россией 17 августа
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С 17 августа власти Казахстана намерены восстановить авиасообщение с семью странами, сообщило Министерство индустрии и инфраструктурного развития страны.В источнике
С чего всё началось
С 17 августа власти Казахстана намерены восстановить авиасообщение с семью странами, сообщило
Министерство индустрии и инфраструктурного развития страны.
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