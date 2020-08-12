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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Казахстан объявил о возобновлении авиасообщения с Россией 17 августа

С 17 августа власти Казахстана намерены восстановить авиасообщение с семью странами, сообщило Министерство индустрии и инфраструктурного развития страны.В источнике
С чего всё началось
С 17 августа власти Казахстана намерены восстановить авиасообщение с семью странами, сообщило
 Министерство индустрии и инфраструктурного развития страны.
Коммерсантъ08:32
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Казахстан объявил о возобновлении авиасообщения с Россией 17 августа

Коммерсантъ08:32
Интерфакс

Казахстан с 17 августа возобновляет полеты в РФ

Интерфакс07:24
РИА Новости

Казахстан объявил о возобновлении авиасообщения с Россией

РИА Новости07:45
РБК

Казахстан решил возобновить авиасообщение с Россией и еще шестью странами

РБК07:32
Lenta.ru

Еще одна страна объявила о возобновлении авиасообщения с Россией

Lenta.ru07:15
ТАСС

Казахстан с 17 августа планирует возобновить авиасообщение с Россией

ТАСС07:09
RT на русском

Казахстан с 17 августа планирует возобновить полёты в Россию

RT на русском07:49

Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена

Лукашенко наградил Спивакова орденом в 2014 году за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, а также за успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Белоруссии.
Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена
РИА Новости09:36
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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За сутки в Алтайском крае коронавирусом заболели 88 человек

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 88 инфицированных, выздоровели — 154 пациента, скончались четыре носителя коронавируса, в трех случаях COVID-19 не стал причиной смерти, еще один летальных случай проходит экспертизу.
Kursk.com02:44
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В Минске установили факты причастности штаба Бабарико к беспорядкам

«Установлено множество фактов, подтверждающих, что представители штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Беларуси», — цитирует агентство БелТА информацию из новостного выпуска.
Известия08:52
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Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина

Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
СаратовБизнесКонсалтинг07:13
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Все 27 стран ЕС признали выборы в Белоруссии сфальсифицированными

Как писал NEWS.ru, последствия выборов президента в Белоруссии и ответ Евросоюза, включая возможное возобновление санкций, будут рассмотрены на неформальной встрече глав МИД ЕС в Берлине 27–28 августа.
News.ruвчера в 13:41
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МИД Украины отказался дать оценку результатам выборов в Белоруссии

Украина только дала "оценку событиям последних дней в Белоруссии", - добавил Кулеба, отметив, что украинская сторона осуждает насилие, а также призывает власти к диалогу с обществом и освобождению задержанных.
Газета.Ru08:24
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