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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Казахстан объявил о возобновлении авиасообщения с Россией 17 августа

С 17 августа власти Казахстана намерены восстановить авиасообщение с семью странами, сообщило Министерство индустрии и инфраструктурного развития страны.В источнике
С чего всё началось
С 17 августа власти Казахстана намерены восстановить авиасообщение с семью странами, сообщило
 Министерство индустрии и инфраструктурного развития страны.
Коммерсантъ08:32
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Lenta.ru

Еще одна страна объявила о возобновлении авиасообщения с Россией

Lenta.ru07:15
RT на русском

Казахстан с 17 августа планирует возобновить полёты в Россию

RT на русском07:49
РИА Новости

Казахстан объявил о возобновлении авиасообщения с Россией

РИА Новости07:45
РБК

Казахстан решил возобновить авиасообщение с Россией и еще шестью странами

РБК07:32
Коммерсантъ

Казахстан объявил о возобновлении авиасообщения с Россией 17 августа

Коммерсантъ08:32
ТАСС

Казахстан с 17 августа планирует возобновить авиасообщение с Россией

ТАСС07:09
Интерфакс

Казахстан с 17 августа возобновляет полеты в РФ

Интерфакс07:24

Глава МВД Белоруссии поручил силовикам не трогать журналистов

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев на фоне протестов поручил силовикам "журналистов не трогать", кроме случаев, где они становятся "между нарушителями и силами правопорядка", заявила в среду официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.
РИА Новости10:39
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В храмах РПЦ помолились за погибших на подлодке «Курск» моряков

В военных храмах Русской православной церкви прошли панихиды по погибшим на подлодке "Курск" в 2000 году, сообщил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Привалов).
РИА Новости11:16
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18 миллионов доз вакцины от гриппа подготовят для детей в России

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Петербургский дневниквчера в 06:20
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