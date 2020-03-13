Политика

ИнтерфаксИнтерфаксКазахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам

Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
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с чего всё началось
Казахстан временно приостанавливает пропуск граждан через границу с Россией и Киргизией по внутренним документам из-за распространения коронавируса, сообщает
 МИД страны.
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