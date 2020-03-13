Политика

ИнтерфаксИнтерфаксКазахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам

Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
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с чего всё началось
Казахстан временно приостанавливает пропуск граждан через границу с Россией и Киргизией по внутренним документам из-за распространения коронавируса, сообщает
 МИД страны.
РБК09:19

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Россиянам запретили въезд в Казахстан по паспорту

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Казахстан запретил пересечение границы с Россией по внутренним документам

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Казахстан ограничил пересечение границы с Россией и Киргизией по внутренним документам

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Казахстан ужесточил порядок пересечения границы для россиян

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Казахстан ввел ограничения на пересечение границы с Киргизией и Россией

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Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам

Интерфакс08:33
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СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем

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В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
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В России за минувшие сутки новый коронавирус диагностировали еще у 11 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
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Россия и Китай хотят создать совместную базу на Луне

Россия и Китай обсуждают возможность совместной работы при создании баз на Луне, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в отрасли.
Газета.Ru 20:41
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Определён самый эффективный способ борьбы с алкоголизмом

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МИД Китая заподозрил военных США в завозе коронавируса в Ухань

Пекин, 13 марта 2020, 08:19 — REGNUM Новый тип коронавируса COVID-2019, который в настоящее время стремительно распространяется по миру, в город Ухань китайской провинции Хубэй завезли американские военные.
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ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в сборные

В связи с эпидемией коронавируса ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в сборные.
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Президент Бразилии заразился коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом. Об этом сообщает местное издание Journal O Dia.
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Володин назвал атаки на Терешкову из-за ее поправки атаками на Россию

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SpaceX привлекла $500 млн на создание системы Starlink

SpaceX оценивает создание сети Starlink в $10 млрд.
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Фьючерсы на фондовые индексы США растут на 5%

Европейский фондовые индексы и фьючерсы на американские показывают значительный рост в пятницу, после того как днем ранее продемонстрировали самое значительное падение за десятилетия.
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Криштиану Роналду прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду выступил с обращением по ситуации с коронавирусом, из-за которого были приостановлены многие футбольные турниры.
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Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе заседания правительства посоветовал гражданам защищаться от вирусов старинным народным средством — дымом гармалы.
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Эр-Рияд сделал Минску выгодное предложение по нефти

Саудовская Аравия предложила Белоруссии нефть по более низким ценам, чем Россия, пишут СМИ со ссылкой на источники.
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В храмах Екатеринбурга завтра утром пройдут особые богослужения родительской субботы, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
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Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft

Основатель Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров компании, говорится в заявлении компании.
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Супруга перенесшего инсульт звезды сериала «Клуб» Алексея Янина Дарья Клюшникова больше не живет с ним в одном доме и увезла сына, однако помогает супругу и надеется на его выздоровление.
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Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
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