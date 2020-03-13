с чего всё началось

Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.

Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам

Биатлон Фуркад объявил о завершении карьеры Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.

Армия и оружие Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов Дамаск, 14 марта 2020, 05:22 — REGNUM Бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абдулла Соуд, который в 2013 году перешёл на сторону террористов и в 2020 году был задержан сирийскими войсками, сообщил об участии США в подготовке террористов и поставках им оружия.

Энергетика Саудовская Аравия предложила Европе тройные объемы нефти по $25 Как сообщает Bloomberg, это является «огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals», называя Европу «местом наиболее ожесточенной борьбы за нефть» между Россией и Саудовской Аравией.

Общество Врач рассказал о преимуществах электронного градусника В интервью радио Sputnik врач поделился о том, какой градусник лучше приобрести: ртутный, инфракрасный или электронный.

Происшествия ФСБ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием Сотрудники ФСБ совместно с МВД России изъяли крупнейший арсенал у торговцев оружием. Об этом в четверг, 12 марта, сообщается на сайте ФСБ.

Космос Рогозин призвал создать новый корабль для полетов на орбиту В сентябре 2019 года в пресс-службе Роскосмоса сообщили РИА Новости, что Россия построит универсальную версию нового пилотируемого космического корабля "Орел" вместо создания отдельно версии для полетов на околоземную орбиту и отдельно - к Луне.

Общество Дерипаска призывает к полному карантину в России Бизнесмен Олег Дерипаска призывает ввести в России полный карантин на 60 дней в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, об этом он написал в своем Telegram-канале.

Экономика Назван очаг возможного финансового кризиса Если распространение коронавируса COVID-19 приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом, скорее всего, станет банковский сектор Италии.