Политика
Lenta.ruКазахстан отказался считать воссоединение Крыма с Россией аннексией
Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией, произошедшее в 2014 году, аннексией. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle. По его словам, аннексия является слишком тяжелым словом применительно к ситуации с Крымом.
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Экономика
Обнародован прогноз нового повышения пенсионного возраста
СМИ дали прогноз нового срока повышения пенсионного возраста в России.
Происшествия
Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
Экономика
Россельхознадзор ограничит поставки говядины из Аргентины и Парагвая
Россельхознадзор с 18 декабря 2019 ограничит поставки в Россию говядины и субпродуктов ряда предприятий Аргентины и Парагвая, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек
В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
Политика
В Совфеде прокомментировали отказ в выдаче виз США делегации из России
Отказ делегации РФ в американских визах наносит удар по двусторонним отношениям и не останется без последствий, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Политика
Экс-депутат Рады признал вину в нападении на посольство России в Киеве
В феврале 2017 года официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщала, что шестерым фигурантам уголовных дел о нападениях на российское посольство в Киеве предъявлено заочное обвинение.
Политика
WSJ: Берлин может ввести санкции против России из-за убийства в ФРГ
Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель может ввести дипломатические или другие санкции в отношении России, если появятся доказательства того, что убийство гражданина Грузии в Берлине в августе связано с российским государством, сообщает газета WSJ.
Происшествия
В Москве сотрудницу банка заподозрили в краже восьми миллионов рублей
Столичные полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи восьми миллионов рублей у пенсионера.
Футбол
Президент РФС провел совещание с клубами РПЛ по вопросам судейства
Во вторник президент Российского футбольного союза Александр Дюков и председатель Судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц провели совещание с руководителями и владельцами клубов РПЛ, посвященное вопросам судейства.
Авто
С 1 января для водителей в России вводят новые штрафы
Как сообщает Life, 1 января принесет радость для жителей многих многоквартирных домов и проблемы для ряда водителей — отныне ГИБДД официально смогут штрафовать водителей грузовых и пассажирских «ГАЗелей», которые оставляют автомобили на ночь прямо под окнами.
Единоборства
Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил олимпийскому чемпиону по боксу Рахиму Чахкиеву, бросившему ему вызов.
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
Житель Перми открыл стрельбу по прохожим из ружья, передает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.
Кино
Вышел трейлер супергеройского сериала «Кризис на Бесконечных Землях»
Телеканал The CW, подаривший поклонникам крайне вместительную россыпь супергеройских сериалов, представил полноценный трейлер "Кризиса на Бесконечных Землях" (Crisis on Infinite Earths).
Общество
В Москве начался снос киноцентра «Соловей»
Работы по сносу киноцентра "Соловей" начались в среду в Москве, спецтехника "снимает" металлический фасад здания, передает корреспондент ТАСС.
Общество
В ГИБДД объяснили отмену «площадки» на экзамене для получения прав
Замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Олег Понарьин разъяснил, почему из экзамена на получение прав могут убрать "площадку".
Фигурное катание
Опубликовано расписание прокатов юниорского Финала Гран-при
Финал Гран-при среди юниоров пройдет в Турине с 5 по 8 декабря. Просмотр трансляций онлайн будет доступен в эфире и на сайте Первого канала.
Политика
В Кремле прокомментировали рост оборонных расходов НАТО
Решение об увеличении оборонных расходов стран НАТО лишь подтверждает обеспокоенность Москвы экспансионистской деятельностью альянса, однако ни в какие гонки в этой сфере РФ ввязываться не будет.
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов назвал Познера «врагом России»
Актер Дмитрий Певцов в интервью порталу "Царьград" назвал телеведущего Владимира Познера "врагом России" за его слова об абортах и мракобесах.
Культура
Добронравов рассказал о будущем сериала «Сваты»
Актер Федор Добронравов, который исполнил главную роль в сериале «Сваты», рассказал, что телевизионный проект ждет в будущем.
Общество
Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов
За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Общество
Газированные напитки в России могут стать менее сладкими
Среди пунктов кодекса фигурируют также изменения в рекламной политике, размещение информации о составе напитков в понятной для потребителя форме и запрет на раздачу бесплатных напитков вблизи школ и детских учреждений.
Технологии
Китай заблокировал обозреватель блокчейна Ethereum
Обозреватель блокчейна Ethereum стал недоступен для жителей Китая, по информации CoinDesk.
Политика
Демьян Кудрявцев извинился за то, что «Ведомости» не написали о новом расследовании ФБК
Член совета директоров Ведомости Демьян Кудрявцев попросил прощения у читателей за то, что сотрудники издания не написали о последнем расследовании Фонда борьбы с коррупцией об имуществе телеведущей Наили Аскер-заде.
Происшествия
Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы
Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Политика
Премьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай
Премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух заявил о старте проекта газопровода из России в Китай через территорию Монголии.
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Общество
Результаты PISA: почему эстонские школьники обогнали латвийских
В исследовании отмечается, что по навыкам чтения результаты латвийских школьников по сравнению с предыдущим исследованием, проведенным три года назад, снизились на девять пунктов, однако в целом результаты за период 2000 года свидетельствуют о стабильности показателей Латвии на среднем уровне стран ОЭСР или близко к нему.
Происшествия
Спартаковского фаната задержали в Москве и увезли в Петербург
Болельщик столичного "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и доставлен в Санкт-Петербург для дачи показаний в рамках уголовного дела.
Общество
Депутатов Госдумы наказывают за прогулы штрафом в 46 тысяч рублей
В сентябре 2018 года парламентарии снизили штрафы за прогулы с 60 тысяч рублей до 40 тысяч рублей (одна шестая часть и одна девятая часть средней депутатской зарплаты соответственно).